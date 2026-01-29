Від кількох гривень до понад 100: як відрізняються ціни на ті самі препарати в двох популярних аптеках

Перевіряйте ціни перед покупкою, економія може бути значною

Ціни на одні й ті самі ліки в різних аптеках можуть помітно відрізнятися. Іноді різниця становить кілька гривень, а інколи українцям потрібно буде переплатити понад 100 гривень.

"Телеграф" перевірив вартість популярних препаратів у мережах "Подорожник" та "Аптека 911", щоб з’ясувати, де покупці можуть заплатити менше.

Скільки можна переплатити за ліки: несподівана різниця в цінах

Наприклад, парацетамол у таблетках по 500 міліграмів (10 шт) у "Подорожнику" продають за 35,10 гривень, а в "Аптека 911" — за 35,0 гривень. Різниця майже невідчутна.

Парацетамол майже однакова ціна в обох аптеках. Фото: Телеграф

"Стрепсілс Інтенсив" з медом та лимоном (16 шт) коштує 117,60 гривень у "Подорожнику", тоді як у "Аптека 911" ціна стартує від 184,00 грн. Тобто різниця у вартості склала 66,4 гривні.

Стрепсілс дорожчий у «Аптека 911», ніж у «Подорожник». Фото: Телеграф

Таблетки "Аміксин IC" по 0,125 грама (6 шт) обійдуться у 386,80 гривень у "Подорожнику" та 482,0 гривень у "911 Аптека". У першій аптеці препарат дешевший на 95,2 гривні.

Аміксин IC значно дешевший у «Подорожнику». Фото: Телеграф

Екстракт валеріани по 20 міліграмів (50 шт) коштує 63,20 гривень проти 65,0 гривень відповідно.

Ціна на валерьяну нижча в «Подорожнику». Фото: Телеграф

Капсули "Корвалмент" по 100 міліграмів (80 шт) продають за 86,40 гривень у "Подорожнику", тоді як у "Аптека 911" вони коштують 122,0 гривень.

Корвалмент в «Аптека 911» коштує на 35 грн дорожче

Водночас інші ціни на препарати такі:

Різниця цін на ліки може перевищувати сто гривень. Фото: Телеграф

Загалом більшість зазначених ліків дешевші у мережі "Подорожник". У "911 Аптека" вищі ціни зафіксовані майже на всі препарати з переліку, а найбільша різниця помітна на "Нурофен Експрес Форте", "Аміксин IC" та "Стрепсілс Інтенсив". Найменше відрізняється вартість парацетамолу та екстракту валеріани.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де дешевше купити продукти на борщ та скільки можна заощадити. Ми порівняли ціни в "Сільпо" та "АТБ".