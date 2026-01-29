Забуде про бідність і самотність. 2026 рік стане "золотою жилою" для одного знака східного гороскопа

Символ року готує неймовірний сюрприз, але варто підготуватися

Згідно зі східним календарем, 17 лютого 2026 року на зміну обережній Змії вривається Червоний Вогняний Кінь. Це рідкісне та неймовірно потужне поєднання: стихія Вогню подвоюється, перетворюючи рік на справжній марафон для тих, хто готовий діяти.

Для тих, хто народився під знаком Коня, цей період стане "зірковим часом". Ви почуватиметеся як риба у воді та, нарешті, зможете здійснити всі свої бажання та мрії.

Робота та кар’єра

Кар’єрне зростання буде стрімким, якщо ви візьмете на себе відповідальність за амбітні завдання. Вогняна енергія допоможе "оживити" навіть ті ідеї, які довго припадали пилом на полиці через сумніви. Астрологи радять діяти рішуче, але уникати імпульсивних суперечок з колегами — ваша прямолінійність може іскрити сильніше, ніж зазвичай.

Гроші

Рік обіцяє процвітання та нові джерела доходу, особливо у другій половині року. Однак Вогняний Кінь схильний до авантюризму, що може підштовхнути до непотрібних витрат. Тому краще уникати сумнівних інвестицій у першій половині року та сфокусуватися на довгостроковому плануванні.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кохання та стосунки

Самотні Коні можуть зустріти свою долю у найнесподіваніших поїздках або на публічних заходах. У парах зросте потреба у незалежності, що може призвести до дрібних сутичок.

Ключем до гармонії стане чесне спілкування. Не намагайтеся обмежити свободу партнера і не дозволяйте обмежувати свою — у рік Коня взаємна довіра важливіша за контроль.

Поділиться своєю удачею Кінь ще з деякими своїми "колегами". Раніше ми писали, кому зі знаків китайського гороскопа пощастить у 2026 році.