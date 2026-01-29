Через эти щели уходит тепло: простой способ за несколько минут избавиться от сквозняков под дверью (видео)

Пошаговая инструкция как сделать утепление под дверью с помощью обычной вещи, которая есть у каждого

Простой способ избавиться от сквозняков, как одного из основных источников теплопотерь, показали в соцсети "Инстаграм". Для того чтобы его реализовать понадобится большое полотенце и несколько резинок.

Пользовательница Вита Момчак из Чикаго опубликовала пошаговое видео, как защитили от сквозняков под дверью. Нужно взять большое полотенце и завести его под дверь так, чтобы она была посередине. Затем нужно свернуть полотенце "улиткой" по направлению к двери и зафиксировать края резинками. Аналогично повторить и с другой стороны. Защита от сквозняков готова.

Такой способ утепления будет очень полезен тогда, когда нужно оградить "теплую комнату". Также стоит знать, что именно из-за сквозняков теряется 30% тепла в доме, в основном это касается частного сектора.

Существуют также другие способы сделать подобную конструкцию от сквозняков, или же можно использовать готовые фабричного производства. Если же более сильній сквозняк от входной двери, то полотенце можно плотно свернуть рулоном и положить под них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сквозняк в квартире или доме можно найти с помощью подручных средств. И если свечи нет, можно воспользоваться простой салфеткой.