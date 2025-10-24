Не дайте себе замерзнуть: как согреться в старой "хрущевке"

Как остановить потерю тепла через окна и двери: простые и бюджетные лайфхаки для "хрущевок"

С приходом холодов и на фоне оттягивания начала отопительного сезона все больше жителей старых многоквартирных домов вынуждены искать способы сохранить тепло в своих домах. Особенно остро эта проблема возникает в "хрущевках" — домах, которые строились без учета энергоэффективности, с плохой теплоизоляцией, старыми окнами и подъездами, продуваемыми из всех щелей.

Однако даже без дорогих гаджетов и сложных технологий можно создать в квартире комфорт и тепло. "Телеграф" собрал практические советы, как согреть себя и дом простыми, доступными способами, не подвергая себя опасности.

Окна: зона первых потерь

Одна из главных причин холода в "хрущевке" – старые деревянные окна. Щели по периметру рам могут достигать нескольких миллиметров, и через них вытекает до четверти тепла в доме. Если рамы двойные, между ними обязательно следует проложить прослойку – например, вату или синтепон. Это создаст дополнительную теплоизоляцию. Пространство между рамами не должно быть плотно заполнено: изоляционный материал должен оставаться рыхлым, чтобы удерживать воздух как естественный барьер от холода.

Как утеплить деревянные окна – на фото уже конечный результат.

После этого стыки рам можно заклеить малярной лентой или бумажной клейкой лентой – в два слоя. Внутреннюю сторону окна желательно дополнить уплотнителем – например, поролоновой лентой, которая приклеивается по краям штапиков. Она доступна в большинстве хозяйственных магазинов.

А на ночь – тяжелые шторы, старые шерстяные покрывала или даже одеяло на карнизе. Это своеобразный теплозащитный экран, который не дает теплу сбежать наружу, а холоду пробраться в комнату.

Дверь: закрыть путь сквознякам

Входная дверь в "хрущевках" часто не имеет никакого уплотнения. Первый и самый простой шаг – заблокировать щель под дверью. Для этого подойдет свернутое в валик старое полотенце или плед, зафиксированное на месте скотчем или двусторонним креплением. По периметру дверной коробки следует наклеить уплотнитель на клейкой основе – тот же поролоновый или резиновый. Он поможет остановить поток холодного воздуха, проникающего из подъезда.

Уплотнитель для дверей: как его использовать

Даже такие простые действия способны дать плюс два-три градуса в комнате – только за счет того, что перестанет гулять сквозняк.

Теплоизоляция полов и стен

Пол – еще одно слабое место в старых квартирах. Если ступать на нее холодно даже в носках – это сигнал, что требуется дополнительное утепление. Простой способ – выложить пол в зонах пребывания (возле кровати, под столом, в местах, где сидите долго) несколькими слоями картона, а сверху положить одеяло или ковер. Поверх этого – линолеум или другой ковер. Такая сэндвич-система поднимает температуру поверхности пола на несколько градусов и уменьшает потери тепла с тела.

Стены, выходящие на улицу или граничащие с неотапливаемыми помещениями, можно закрыть толстыми коврами. Но не плотно — между стеной и тканью стоит оставить небольшую воздушную прослойку. Это создает дополнительный барьер, работающий как термос.

Тепло от человека

Самый надежный источник тепла – это мы сами. И именно ночью важно сохранить это тепло. Поэтому кровать тоже нуждается в утеплении. Дополнительный наматрасник, несколько слоев одеял, шерстяной плед сверху – это создает микроклимат внутри кровати. Хорошо работает и старая добрая грелка или бутылка с горячей водой, завернутая в махровый носок, дает несколько часов приятного тепла под одеялом.

Отдельное внимание следует уделить одежде. Хлопковое белье, теплые носки в два слоя, легкая шапка — и потери тепла через голову уменьшаются на четверть. Если сидеть долго – не забывайте каждые полтора часа немного двигаться. Даже 15 приседаний или махов руками способны согреть тело.

Последний шанс на тепло: до какой температуры можно утеплять фасад дома?

Если дом до сих пор не утеплен, а отопительный сезон уже на носу – это не значит, что все шансы упущены. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, фасадные работы по утеплению еще можно выполнять до тех пор, пока среднесуточная температура не опустится ниже нуля.

"При минусовой температуре утеплитель не будет ложиться на стены, а значит вся работа будет бесполезной. Ну, пусть еще до -5, потому что есть морозостойкие специальные клеи, которые можно ставить и добавлять в раствор. И вот до -5 можно утеплять дом", — объясняет он.

На практике это означает: в октябре-ноябре пока еще держится плюсовая температура днем, ОСББ или управляющие компании вполне могут выполнить ключевые работы по утеплению дома. В частности:

1. Фасады.

Это самый эффективный вариант, ведь позволяет защитить стены от промерзания и потери тепла через внешнюю оболочку здания. Самые популярные материалы:

Минеральная вата — экологичный, дышащий негорящий утеплитель. Нуждается в качественном монтаже и армировочном слое.

— экологичный, дышащий негорящий утеплитель. Нуждается в качественном монтаже и армировочном слое. Пенопласт (пенополистирол) — более дешевый вариант, хорошо удерживает тепло, но менее долговечен и не пропускает влагу.

— более дешевый вариант, хорошо удерживает тепло, но менее долговечен и не пропускает влагу. ЭППС (экструзионный пенополистирол) — более плотный и прочный материал, устойчивый к влаге, часто используется для цоколей и техэтажей.

Восстановленные и утепленные дома. Запорожье

2. Цокольные и подвальные помещения.

Это еще один источник теплопотерь. Изоляция подвалов и технического этажа позволяет сохранить тепло на первых этажах и защитить инженерные сети. Здесь также обычно применяют пенопласт или ЭППС, не боящиеся влаги.

3. Окна, двери, подъезды.

Даже если на фасадное утепление не хватает времени или средств, следует сосредоточиться на меньших участках. Например, установить или заменить:

уплотнители на входной двери,

доводчики, чтобы дверь не оставалась приоткрытой,

утеплить окна в подъездах (скотч, плёнка, новые стеклопакеты).

4. Технический этаж (крыша).

Если есть доступ к чердаку – утепление потолка последнего этажа может значительно снизить теплопотери в верхних квартирах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что этой зимой украинцы снова могут оказаться перед серьезным вызовом. Россия не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру, и последствия таких ударов ощутимы уже сейчас. Под угрозой оказались не только стабильные электроснабжения, но и сам отопительный сезон — вопрос, вызывающий тревогу во всех регионах. Враг целенаправленно бьет по теплоэлектростанциям, подстанциям и сетям, стремясь оставить украинцев без света, тепла и базовых условий для жизни в холодное время года.