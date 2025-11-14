Не надо ни специальных приборов, ни денег: как обнаружить, откуда сквозняк у вас дома

Вас спасут предметы, которые точно есть дома у каждого

Сквозняк в доме – это то, что мешает чувствовать себя комфортно, как и влажные окна, даже если включено отопление. Даже без специальных приборов можно понять, откуда дует, используя подручные вещи, которые есть дома у каждого.

"Телеграф" расскажет, как определить, откуда идет сквозняк, если это не очевидно. Узнайте простые и дешевые методы.

Как найти, откуда тянет дома

Тест со свечой или зажигалкой

Зажигаем свечу или зажигалку, медленно проводим вдоль рамы окна, дверей, подоконников, розеток, стыков стен и т.д. Наблюдаем за пламенем — если оно отклоняется в определенную сторону или дрожит, оттуда и сквозняк.

Свеча или зажигалка помогут вам найти, откуда тянет. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Тест с тонкой бумажкой или салфеткой

Берем тонкую салфетку или даже кусочек туалетной бумаги и прикладываем ко щелям, стыкам стен, замкам дверей, щелям под дверью и т.д. Если бумага заметно колеблется или наоборот притягивается, оттуда и сквозняк.

Тест со влажным пальцем или ладонью

Смачиваем пальцы водой и медленно двигаем влажной ладонью. Холодный поток воздуха ощущается резче благодаря влажности кожи.

Проверка сквозняка через розетки и выключатели

Берем салфетку или тонкий лист бумаги. Прижимаем к розетке, выходящей на наружную стену. Если салфетка немного двигается или ее "присасывает", тянет именно из розетки.

Тест с нитью или тонкой лентой

Берем кусочек легкой нити и, держа одной рукой, медленно перемещаем вдоль мест, из которых может тянуть. Если нить колеблется, протяните именно с этого места.

