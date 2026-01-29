Через ці щілини тікає тепло: простий спосіб за кілька хвилин позбутися протягів під дверима (відео)

Покрокова інструкція як зробити утеплення під дверима за допомогою звичайної речі, що є у кожного

Простий спосіб позбавитись протягів, як одного з основних джерел тепловтрат, показали в соцмережі "Інстаграм". Для того, щоб його реалізувати знадобиться великий рушник та кілька гумок.

Користувачка Віта Момчак з Чикаго опублікувала покрокове відео, як зробили захист від протягів під дверима. Потрібно взяти великий рушник та завести його під двері так, щоб вони були посередині. Потім потрібно скрутити рушник "равликом" у напрямку до дверей та зафіксувати краї гумками. Аналогічно повторити і з іншого боку. Захист від протягів готовий.

Такий спосіб утеплення буде дуже корисний тоді, коли потрібно відгородити "теплу кімнату". Також варто знати, що саме через протяги втрачається 30% тепла в будинку, здебільшого це стосується приватного сектора.

Існують також інші способи зробити подібну конструкцію від протягів, або ж готові фабричного виробництва. Якщо ж найсильніший протяг із вхідних дверей, то рушник можна щільно згорнути рулоном та покласти під них.

Раніше "Телеграф" розповідав, що протяг в квартирі чи будинку можна знайти за допомогою підручних засобів. І якщо свічки немає, можна скористатися простою серветкою.