До сих пор носит имя внука Екатерины ІІ: как этот украинский город назывался раньше

Город вырос из поселения, основанного запорожским козаком

Современная Александрия, один из самых известных городов современной Кировоградской области Украины, имеет несколько исторических названий, отражающих разные этапы формирования поселения и изменение административного статуса. Самым древним из известных названий является Усиковка или Усовка.

"Телеграф" решил рассказать, как город с историей менял названия и чье имя носит сегодня.

Не позднее 1746 года в документах прослеживается существование поселения, основанного выборным казаком Кременчугской сотни Миргородского полка Гетманщины Грицьком Усиком.

Женская гимназия

Эту версию фиксируют краеведческие материалы и официальная историческая справка города, обнародованная Александрийским городским советом. Других подтвержденных объяснений происхождения Усиковки в открытых источниках нет.

Отель "Бристоль"

В 1758 году населенный пункт меняет название на Бечею или по другим источникам – Бечку. Название "Бечей", "Бечея", "Бечка" возможно происходит от венгерского слова "Беч" – "уважение, то, что высоко ценится и дорого стоит".

Городской театр

Во второй половине XVIII века, после ликвидации Запорожской Сечи и активного административного благоустройства южных территорий Российской империи, поселение постепенно утратило козацкий статус.

Городская пожарная команда

В конце 1780-х годов в документах начинает появляться название Александрийск, отражающее имперскую традицию наименования городов в честь представителей правящей династии. В данном случае оно связано с императором Российской империи Александром Павловичем, внуком Екатерины II.

Дом пожарного депо в наши дни

Уже в начале XIX века параллельно используется более короткая форма — Александрия, которая со временем окончательно закрепилась в официальном употреблении. Именно под этим названием город существует и сегодня. Таким образом, эволюция названия от Усиковки до Александрии отражает переход от козацкого поселения к имперскому городу.

Городской театр в Александрии сегодня

Ранее мы рассказали о городе на Ровенщине, почти 70 лет носившем название в честь Красной армии, а впоследствии вернувшем историческое имя, связанное с магнатским родом Радзивиллов.