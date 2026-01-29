Почему Кобеляки так называются: четыре легенды про город на Ворскле

Это бывший казацкий сотенный центр, форпост против татарских набегов, а ныне уютный провинциальный городок на Ворскле, удивляющий туристов четырьмя легендами о происхождении своего названия.

Кобеляки расположены на берегах Ворсклы, примерно в 70 километрах от Полтавы на автодороге E584. Город стоит преимущественно на правом берегу, в месте впадения небольшой реки Кобелячок – именно от нее, по официальной версии, и произошло название города.

Сегодня Кобеляки – центр городской громады в составе Полтавского района с населением около 12 тысяч человек. Город сохраняет статус бывшего казацкого сотенного центра и современного райцентра, объединяя историческое наследие с атмосферой уютного провинциального городка.

Тайна названия: от кобыл до оборонных рубежей

Происхождение названия "Кобеляки" – одна из самых интересных загадок Полтавщины. Местные краеведы предлагают сразу несколько версий:

"Конская" версия. Согласно ей, на этой территории когда-то выпасали лошадей, а за Ворсклой начиналась степь — "край поля половецкого". Там была вольница для местных табунов, отсюда и название, связанное с кобылами.

"Кобы и Ляхи". Романтическая легенда повествует об объединении двух племен – кобов и ляхов, которые якобы и дали название поселению. Исторических подтверждений нет, но легенда хорошо вписывается в контекст Поворсклия, где веками пересекались миры земледельцев и кочевников.

Версия Боплана. Официальная, научно принятая версия связана с картой французского инженера Гийома Левассера де Боплана XVII века. На его карте поселение обозначено как Kobilak (Кобылак) – слово, которое на польском языке означает "кобыла". Именно от этого написания через трансформации правописания и сформировалось современное название.

Кобеляки на карте Боплана

"Оборонительная" версия. Согласно ей, название состоит из двух старославянских корней: "коб" ("чтобы") и "ляк" ("пугать"). В таком прочтении городок означал бы "чтобы пугать" врагов из степи – логично, ведь поселение возникло на естественной возвышенности с оборонительными преимуществами.

История: от черняховской культуры до современности

Территория Кобыляк заселена еще с первых веков нашей эры. Здесь найдены поселения черняховской культуры и следы глиняного водопровода времен Золотой Орды.

В XVII веке поселение появляется на европейских картах как укрепленный пункт на Ворскле. Во время Казацкой революции 1648 года Кобеляки становятся сотенным центром Полтавского полка и опорой границы против татарских набегов.

В XVIII веке город входит в Новороссийскую губернию, становится центром Днепровского пикинерного полка. В XIX веке Кобеляки утверждаются как уездный городок Полтавской губернии с ярмарками, мельницами, больницей и учебными заведениями.

В начале ХХ века город имеет развитую еврейскую общину, ремесленные предприятия, местную прессу, но переживает революционные волнения и смену власти.

торая мировая война принесла оккупацию 1941–1943 годов и массовые расстрелы, в частности еврейского населения. После войны город восстановили как районный центр, и во второй половине ХХ века он развивался как промышленно-образовательный центр региона.

Кобеляки на старой открытке

Сегодня Кобеляки – не просто точка на карте, а живая среда, где история, наука и местный юмор переплетаются в очень узнаваемый "кобеляцкий" почерк. Город стоит посетить для неспешного путешествия по Полтавщине в выходной день.

