Есть целых пять версий: почему город на Киевщине назвали Фастов и какое имя он носил раньше

В 50 километрах от Киева расположен город, за свою многовековую историю успевший побывать и Фощевом, и Хвастовом, и наконец — Фастовом. Сегодня это один из самых мощных железнодорожных узлов страны и динамичный промышленный центр Киевщины, который не забывает о своей сложной истории.

"Телеграф" расскажет о нем поподробнее. Ведь современный Фастов органично сочетает все свои исторические "имена" и идентичности.

Имена, которые сменил город

Впервые город упоминается в грамоте великого князя литовского Владимира Ольгердовича: там говорится о Хвастове как о месте с ярмарками и торговыми путями. Но еще раньше в документах встречаются формы Фощево и Фущово, а к началу ХХ века населенный пункт чаще называли Хвостов или Хвастов.

Такая языковая эволюция — Фощево → Хвостов/Хвастов → Фастов отражает не только фонетические изменения, но и политическую и культурную трансформацию региона. Окончательно современное название "Фастов" закрепилось только в ХХ веке.

Пять версий происхождения названия

Гидронимическая версия выводит название от мелких ручьев-"фосов" (от польского fos — ров, овраг), впадавших в реку Унаву. Таким образом: фоса → Фосов/Фасов → Фастов. Эта версия считается одной из самых убедительных.

Фольклорная легенда связывает Хвостов с кровавой битвой, после которой поле было покрыто "хвостами" — военными знаками павших воинов.

Латинская интерпретация, популярная в местном музее, выводит название от Faustus — "счастливый". Эта версия прекрасно вписывается в современный городской брендинг и создает положительный образ города.

Антропонимическая гипотеза апеллирует к имени Фаст (Фост), которое встречается в русско-греческих договорах X века. Возможно, это личное имя перешло на пограничное поселение.

Скифская версия — самая экзотическая, но наименее обоснованная — связывает название с выражением "фае-фаст" ("скорбь и горе") у кургана Перепьят. Научных доказательств этой теории практически нет.

Кратко об истории

В разные эпохи здесь проходили границы киевских земель, действовали казацкие полки, а в XVII–XVIII веках Фастов стал одним из центров борьбы за Правобережье — от "Палиевой державы" Семена Палия до событий Колиивщины. В 1793 году город перешел к Российской империи, а в XIX веке здесь началось промышленное развитие, которое усилилось после строительства железной дороги Киев — Одесса в 1870 году.

1 декабря 1918 года на путях Фастовского вокзала подписали договор об объединении УНР и ЗУНР, а в советское время город стал важным промышленным и транспортным центром, пережив при этом голодоморы и разрушения Второй мировой войны.

Герб Фастова изображает холм-крепость с частоколом и башнями, крестообразно пересеченный золотыми лентами-дорогами на голубовато-зеленом фоне. Эти элементы символизируют реку Унаву и окружающие леса. Городской флаг повторяет эту цветовую символику в форме андреевского креста.

Многозначность названия позволяет городу быть одновременно "городом ручьев", "счастливым городом" и "форпостом Киева" — в зависимости от контекста и взгляда. Именно эта способность сочетать разные пласты истории и современности делает Фастов особым местом на карте Киевщины.

Сегодня этот город не теряет связи с прошлым, но уверенно смотрит в будущее — развивая инфраструктуру, поддерживая промышленность и культуру, формируя собственную уникальную идентичность в сердце Украины.

