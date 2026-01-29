Почти 70 лет носило название в честь армии СССР: этот город Украины вернул себе имя магнатов

История переименования города в Ровенской области

Город на Ровенщине почти 70 лет носил название в честь Красной армии, а затем вернул историческое имя, связанное с магнатским родом Радзивиллов. Речь идет о Радивилове, который в советский период был Червоноармейском.

Это один из немногих случаев, когда населенный пункт был переименован не в честь конкретного деятеля, а в честь всей военной структуры СССР. В 1993 году город официально вернул свое историческое название. "Телеграф" рассказывает, как все было.

Радивилов на карте

Как появился Червоноармейск

В 1939 году, после присоединения Западной Украины к СССР, советские власти начали масштабную смену топонимики. Радивилов получил новое название — Червоноармейск, что должно было подчеркнуть роль Красной армии как "освободительной силы".

Червоноармейск (Радивилов), 1950-е годы. Фото — Владимир Ящук (Фейсбук)

Название не было связано с местной историей, географией или традициями. Оно отражало идеологическую политику советского государства, активно закреплявшую в топонимах символы армии, революции и коммунистической власти.

Так город более полувека просуществовал под названием, что символизировало военную структуру СССР.

История древнего Радивилова

Первое письменное упоминание о поселении датируется XVI веком. Название связано с известным магнатским родом Радзивиллов, игравшим важную роль в политической и экономической жизни Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Город был пограничным пунктом на торговом пути между Волынью и Галицией. В разные периоды он входил в состав Речи Посполитой, Российской империи и межвоенной Польши.

Радивилов до советских времен. Фото — Владимир Ящук (Фейсбук)

Название "Радивилов" закрепилось исторически и использовалось веками до прихода советской власти.

Возвращение исторического названия

В период независимости Украины началось постепенное обновление исторических названий населенных пунктов.

В 1993 году Червоноармейск официально переименовали в Радивилов. Это решение приняла Верховная Рада Украины. Таким образом город вернул название, существовавшее до 1939 года.

Это был один из ранних примеров восстановления исторической топонимики еще до масштабной волны декоммунизации 2015-2016 годов.

Чем город известен сегодня

Радивилов расположен вблизи границы со Львовской областью и имеет выгодное транспортное сообщение. Через город проходит международная трасса Киев-Чоп.

Радивилов в наше время. Фото — Владимир Ящук (Фейсбук)

Лето 2025 года. Фото — Владимир Ящук (Фейсбук)

Населенный пункт сохраняет историческую застройку и выполняет роль административного центра.

