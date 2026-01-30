После короткой "весны" во Львов возвращаются морозы: когда врежет до -16

Синоптики обновили прогноз для Львова

Во Львов возвращаются настоящие морозы. Ночью термометр показывал -5, днем температура не поднимется выше нуля, на дорогах гололедица, а синоптики прогнозируют снег.

Об этом предупредили во Львовском региональном центре гидрометеорологии. Но хуже всего будет позже — с 1 февраля температура может упасть до -16.

По данным метеорологов, 30 января по всей области будет облачно. Термометр будет показывать от 0 до -5 градусов, во Львове немного теплее — от 0 до -2. Ветер северо-восточный, иногда достаточно сильный – до 12 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупредили об осадках — будет падать небольшой снег, но из-за него ухудшится видимость. Атмосферное давление будет постепенно расти, а влажность воздуха несколько уменьшится.

По данным метеорадаров, в субботу и воскресенье во Львове ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью с 31 января возможны морозы до -9 градусов, днем около -5. Самыми холодными могут стать 1-3 февраля. По информации сервиса Meteofor, в эти дни ночью прогнозируют -14…-16 градусов, днем -6…-8.

В то же время, синоптики напоминают, что данные погодных радаров и посторонних сервисов могут быть не точными. Актуальную информацию советуют проверять на официальном сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт развенчал главный миф о морозах и отключении света. Геннадий Рябцев объяснил, что на самом деле угрожает энергосистеме зимой.