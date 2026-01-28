Станет еще хуже? Одесса превратилась в ледышку, а погода готовит новые "сюрпризы"

Потепление обернулось для Одессы неприятными сюрпризами

Одесса из-за зимних дождей покрылась коркой льда. Такие неблагоприятные погодные условия, вероятно, сохранятся в городе еще некоторое время.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Корреспонденты "Телеграфа" запечатлели, как 27 января на многих поверхностях города образовалась блестящая корка льда.

Гололед в Одессе

И судя по данным синоптиков с meteofor, 29 и 30 января дожди и тепло (-2+7) в городе продолжатся. Однако уже с 31 января по 3 февраля в областной центр может прийти похолодание. Столбики термометров резко опустятся до -3-11 градусов. Это может продолжить историю с гололедом.

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты meteo.ua. Они считают, что похолодание после дождей может прийти в Одессу с 31 января по 2 февраля. В эти дни температура воздуха может находится на уровне -1-5 градусов.

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

