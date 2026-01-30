Після короткої "весни" у Львів повертаються морози: коли вріже до -16

Синоптики оновили прогноз для Львова

У Львів повертаються справжні морози. Вночі термометр показував -5, вдень температура не підніметься вище нуля, на дорогах ожеледиця, а синоптики прогнозують сніг.

Про це попередили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Але найгірше попереду — з 1 лютого температура може впасти до -16.

За даними метеорологів, 30 січня по всій області хмарно. Термометр показуватиме від 0 до -5 градусів, у самому Львові трохи тепліше — від 0 до -2. Вітер північно-східний, інколи досить сильний — до 12 метрів за секунду.

Крім того синоптики попередили про опади — падатиме невеликий сніг, але через нього погіршиться видимість. Атмосферний тиск поступово зростатиме, а вологість повітря дещо зменшиться.

За даними метеорадарів, у суботу та неділю у Львові очікується подальше зниження температури. Уночі з 31 січня можливі морози до -9 градусів, удень — близько -5. Найхолоднішими можуть стати 1–3 лютого. За інформацією сервісу Meteofor, у ці дні вночі прогнозують -14…-16 градусів, удень — -6…-8.

Водночас синоптики нагадують, що дані погодних радарів і сторонніх сервісів можуть бути не точними. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційному сайті Укргідрометцентру.

