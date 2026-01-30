Конфеты для элиты: почему Монпасье берегли на праздники и что делали с пустыми коробками

Конфеты полюбились элите еще несколько сотен лет назад

Монпансье — популярные фруктовые леденцы в металлических банках, которые обросли необычным шармом еще со времен СССР. Для многих это было "праздничное" лакомство, а упаковки от конфет хранили десятилетиями.

"Телеграф" рассказывает о том, почему разноцветные конфетки так ценились раньше.

Монпасье изначельно являлись французским десертом, который появился на территории Российской империи еще в 18-19 веках. Тогда это было лакомство для высшего света. Стоили конфеты дорого, а приобрести их можно было в красивых бонбоньерках (изящные коробочки для хранения леденцов).

К началу XX века Монпансье уже стало нарицательным названием для любых мелких разноцветных леденцов в коробке, утратив прямую связь с конкретным французским производителем. Однако флёр аристократичности и "заграничности" остался, что сыграло свою роль в его дальнейшей популярности уже в советское время. Лакомиство превратилось из элитарного в доступное (хоть и не всегда).

Монпасье

Конфеты быстро стали одними из любимых у советских детей. На то было сразу много причин:

Позволить их себе можно было не часто, даже несмотря на удешевление производства.

Разнообразие вкусов и цветов — открывая баночку, ты никогда не знал, какой вкус попадется первым. Самыми распространенными были — фруктовые, мятные, а иногда спецефические (кофейные или со вкусом бергамота).

Однако главная особенность советского монпансье, которую помнят многие, — это его склонность слипаться в единый пестрый монолит. Несмотря на сахарную обсыпку, из-за перепадов влажности и не всегда идеальных условий хранения леденцы часто превращались в твердый комок, который приходилось с усердием откалывать. Но и в этом был свой азарт.

Однако на самом деле часто монпансье покупали не столько ради самих леденцов, сколько ради упаковки. Плоская, круглая или реже прямоугольная жестяная баночка была настоящим произведением искусства и самостоятельной ценностью в условиях тотального дефицита красивых и функциональных вещей. К тому же красивая упаковка конфет способствовала тому, чтобы их берегли и дарили на праздники, в качество красивого презента.

К слову, упаковки до сих пор можно встретить на различных аукционах. Некоторые продают их по цене 50 гривен за штуку.

Монпасье СССР. Фото - violity

