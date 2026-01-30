Появился в Германии, им пахли французы и полоскали рот в СССР: история одеколона "Тройной"

Универсальное средство на все случаи жизни

Одеколон "Тройной" существует уже более 300 лет и был популярен не только как парфюм. Его применяли еще и для дезинфекции. За это время появилось много интересных фактов и легенд о его происхождении и использовании.

Этот легендарный парфюм получил свое название в XIX веке из-за содержания трех основных эфирных масел (бергамот, лимон, нероль) или тройной концентрации. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Как кельнская вода стала "Тройным" и дошла до России

Краткая история

История "Тройного" начинается с 1694 года. В немецких аптеках уже упоминали спиртовой настой с эфирными маслами, который изначально рассматривали как лекарство. Его советовали от различных болезней — от чумы до помощи женщинам во время родов.

Первым, кто начал выпускать средство в большом количестве, стал немец Джованни Мария Фарина. Он унаследовал рецепт от дяди. В составе было 64% спирта и вытяжки из розмарина, лаванды и бергамота. Сам Фарина не называл его "Тройным", но ввел термин "о-де-колонн" — вода из Кельна. Сначала его продавали преимущественно как лекарство и гигиеническое средство.

Вода быстро завоевала популярность в Европе. Ее использовали от радикулита, для лечения прыщей и как парфюм. Мужчинам нравился ее резкий, но не сладковатый запах.

Одеколон на все случаи жизни

Во время завоевательных кампаний Наполеона аптекари столкнулись с указом, который требовал передать рецепты всех лекарств. Чтобы не потерять секреты, они объявили кёльнскую воду духами, добавив к формуле еще три эфирных масла: лимона, бергамота и цветов апельсина. Так появилось название "Тройной" — три старых компонента плюс три новых.

Французские солдаты привезли "Тройной" в Россию, используя его и как аромат, и как средство для дезинфекции, гигиены и обработки ран. После войны одеколон начали выпускать в России, рекламируя его как "одеколон от Наполеона".

Во второй половине XIX века "Тройной" производили на парфюмерной мануфактуре Брокара. Там изобрели технологию, которая позволяла получать больше пахучих веществ из растений. Это дало еще одну версию происхождения названия: в одеколоне в три раза больше эфирных масел, чем в обычных духах. После революции мануфактуру национализировали, но рецепт сохранили.

Им могли полоскать рот. Фото: 24smi

Почему его хотели все

В СССР "Тройной" оставался популярным и использовался как универсальное средство. Мужчины применяли его для растираний и после бритья, женщины для лечения прыщей или снятия макияжа. Одеколоном дезинфицировали руки и предметы, а запах считался классическим мужским ароматом. Он был дешевым, доступным и мог поменять другие гигиенические средства.

О "Тройном" слагали легенды. Говорили, что им пользовался Сталин из-за проблем с кожей. Во время сухого закона его даже употребляли внутрь в качестве заменителя водки. Его универсальность, доступность и узнаваемый запах делали "Тройной" одним из самых популярных одеколонов в Европе и Азии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 негигиенических привычках из СССР, которые сегодня вызывают отвращение.