Удивляет вид и вкус. Какой невероятный восточный десерт можно найти в магазинах

С этими сладостями связана легенда о трагической истории любви

В мире есть немало сладостей, удивляющих украинцев своим появлением на полках магазинов. Не исключением стало и пишмание.

"Телеграф" расскажет, что это за вкусность и откуда она происходит. Заметим, что снаружи пишмание похоже на клубок мохнатых нитей.

Пишмание – это традиционные турецкие сладости. Они напоминают клубки тонких сладких нитей, по текстуре что-то среднее между халвой и сахарной ватой. На вкус это довольно сладкий десерт, немного напоминающий сладкую вату. Он примерно так же тает во рту.

Основные компоненты классического пишмание — мука, обжаренная в масле и сахарная карамель. Классические вкусы – ваниль и кунжут. Однако на рынке появились и вишневый, фисташковый, шоколадный и кокосовый вкусы.

Пишмание. Фото: открытые источники

Пишмание часто называют "турецкой халвой" или "паутинкой". К слову, ранее десерт готовили вручную дома, сейчас же эти сладости стали более распространены даже за пределами Турции. Интересно, что даже в Иране и Индии есть похожий десерт, который называют соан-папди.

Считается, что впервые блюдо похожее на пишмание приготовили в XV веке. Его родиной называют г. Измит, где десерт известен как "раскаяние" из-за легенды о кондитере и сложном характере его избранницы.

Пишмание. Фото: открытые источники

Легенда о появлении пишмание

По преданию в Измите жил кондитер, влюбившийся в красивую девушку. Он пообещал ей жениться, но потом понял, что она не та, кто ему нужна. Мужчина разорвал обещание, чем сильно расстроил девушку. Он был так потрясен, что раскаялся и в этом сожалении создал десерт пишмание.

Когда люди спрашивали у него, что это за сладости, он отвечал: "Это — пишмание: съешь — обрадуешься, не съешь — пожалеешь".

