Дивує на вигляд та смак. Який неймовірний східний десерт можна знайти в магазинах

З цими солодощами пов'язана легенда про трагічну історію кохання

У світі є чимало солодощів, які дивують українців своєю появою на полицях магазинів. Не виключенням стало й пішманіє.

"Телеграф" розповість, що це за смаколик та звідки він походить. Зауважимо, що зовні пішманіє схоже на клубок волохатих ниток.

Пішманіє — це традиційні турецькі солодощі. Вони нагадують клубки тонких солодких ниток, за текстурою — щось середнє між халвою та цукровою ватою. На смак це досить солодкий десерт, який трохи нагадує солодку вату. Він приблизно так само тане в роті.

Основні компоненти класичного пішманіє — борошно, обсмажене у маслі та цукрова карамель. Класичні смаки — ваніль та кунжут. Однак наразі на ринку з'явились і вишневий, фісташковий, шоколадний та кокосовий смаки.

Пішманіє. Фото: відкриті джерела

Пішманіє часто називають "турецькою халвою" або "павутинкою". До слова, раніше десерт готували вручну вдома, зараз же ці солодощі стали більш поширеними навіть за межами Туреччини. Цікаво, що навіть у Ірані та Індії є схожий десерт, який називають — соан-папді.

Вважається, що вперше страву схожу на пішманіє приготували у XV столітті. Його батьківщиною називають м. Ізміт, де десерт відомий як "каяття" через легенду про кондитера та складну вдачу його обраниці.

Пішманіє. Фото: відкриті джерела

Легенда про появу пішманіє

За переказами в Ізміті жив кондитер, який закохався у вродливу дівчину. Він пообіцяв їй одружитись, але потім зрозумів, що вона не та, хто йому потрібна. Чоловік розірвав обіцянку чим сильно засмутив дівчину. Він був так глибоко вражений, що розкаявся та в цьому жалю створив десерт пішманіє.

Коли люди питали в нього, що це за солодощі, він відповідав: "Це — пішманіє: з'їси — зрадієш, не з'їси — пошкодуєш".

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося з цукерками "Шкільні" та де їх шукати сьогодні.