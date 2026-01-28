Культовая "помадка" из детства. Что произошло с конфетами "Школьные" и где их искать сегодня

Эти культовые советские сладости, которые стоили копейки, но запомнились на всю жизнь

В советской кондитерской традиции существовало четкое разделение между "парадными" сладостями — шоколадными конфетами с глазурью или начинками — и более помадными изделиями на каждый день. Именно к такому обыденному лакомству принадлежали конфеты "Школьные", которые продавались на развес, часто в простом бумажном фантике и были доступны для большинства семей.

Их выпускали на кондитерских фабриках в разных регионах, в том числе в Украине, где традиция помадных конфет сохранилась и трансформировалась в современные аналоги. Сегодня этот вкус продолжает жить в новых упаковках и названиях, но суть остается неизменной.

Особенности и состав

Они появились в середине ХХ века на волне развития массового производства недорогих сладостей для школьных буфетов, детских заведений и стандартных продуктовых наборов. Простые по рецептуре, но удивительно нежные по вкусу, "Школьные" быстро стали для многих детей неотделимой частью повседневного "сладкого рациона" — наряду с карамелью и вафлями.

В отличие от многих премиальных конфет того времени "Школьные" не покрывали шоколадной глазурью: это были классические неглазированные молочные помадные конфеты. Их корпус изготавливали по строгим стандартам из нескольких базовых ингредиентов: сахара, патоки, сгущенки и небольшого количества сливочного масла или молочных жиров.

Конфеты "Школьные" г. Киев

Именно сгущенка отвечала за характерный кремовый оттенок и насыщенный сливочный вкус, который многие узнают и спустя десятилетия.

Свежие "Школьные" имели мягкую, слегка тягучую консистенцию с однородной мелкокристаллической структурой помадки. При хранении масса быстро засахаривалась: конфеты становились более твердыми, более хрупкими и рассыпчатыми, но при этом не теряли отчетливого молочного аромата. Снаружи это были прямоугольные бруски светло-коричневого цвета с матовой поверхностью без блеска шоколада.

Производство в УССР

"Школьные" производились по союзным стандартам, поэтому их выпуск наладили на многих кондитерских фабриках республик, в том числе в Украине. Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса (ныне основная площадка Roshen) производила такие помадные корпуса и фасовала их в характерные бумажные фантики.

Конфеты "Школьные" г. Львов

Львовский "Свиточ" также имел в своем ассортименте помадные сладости под названием "Школьные" или похожими молочными помадками для массового потребителя. Из-за простой рецептуры и отсутствия потребности в линиях для глазировки "Школьные" производили и на других региональных предприятиях — в Донецке, Одессе, Запорожье.

"Школьные" от запорожской фабрики

Для целого поколения школьников эти конфеты ассоциировались со школьными буфетами, новогодними подарочными наборами и поездками к родственникам, где "к чаю" чаще всего подавали именно такие помадки.

"Школьные" от донецкой фабрики

Чем "Школьные" отличаются от "Коровки"

В Украине "Школьные" часто путают с другой популярной классикой — карамелью или конфетами типа "Коровка". Главное отличие состоит в том, что у "Коровки" внутри должна быть более мягкая, часто тягучая масса или карамельная начинка, тогда как "Школьные" — это однородная молочная помадка с мелкокристаллической структурой без отдельного слоя начинки.

"Школьные" внутри

Если "Коровка" обычно носит ярко выраженный карамельно-ирисковый характер, то "Школьные" тяготеют к мягкому сливочно-молочному профилю с легким медово-сахарным оттенком. Именно благодаря этой простоте и отсутствию глазури или сложных начинок "Школьные" до сих пор остаются символом "честной" помадки — без чрезмерного декора, но с узнаваемым вкусом детства.

"Коровки" внутри

"Школьные" в современной Украине

Сегодня классические Школьные в своем аутентичном советском виде встречаются реже, однако в Украине существует несколько прямых наследников этой рецептуры. Ровенская фабрика "Риконд" выпускает конфеты "Школьная забава" — неглазированные молочные помадки на основе сгущенки, которые по вкусу и текстуре максимально приближены к традиционным "Школьным".

Конфеты "Школьное развлечение"

Подобные продукты выпускают и другие производители, ориентируясь на ностальгию потребителей. Большие холдинги, в частности Roshen, поддерживают помадную традицию из-за линейок типа Roshen Pomade — это помадные конфеты, которые технологически близки к классической молочной помадке, но часто дополнены фруктовыми или ягодными вкусами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых космических конфетах вашего детства. Грильяжные "Метеориты" с орехами и медом пережили распад СССР, разнообразились десятками региональных рецептов и стали настоящим символом сладкой ностальгии украинцев.