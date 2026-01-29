Белая хрустящая карамель с кислинкой: что известно о популярном "Снежке" и где его можно купить сегодня

Карамель "Снежок", обычная белая конфета, неожиданно пережила эпоху и осталась в сердцах миллионов как символ простой радости детства.

Чувство хрустящей конфеты на зубах, легкая лимонная кислинка, странное "прохладное" пощипывание на языке – и счастье на целый день. Для миллионов детей карамель "Снежок" была не просто конфетой.

Сегодня эта белая хрустящая карамелька превратилась в культовый символ эпохи, а ее вкус вызывает ностальгические воспоминания нескольких поколений. Что же делало обычную леденцовую карамель настолько особенной, что о ней помнят даже спустя десятилетия? "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

"Снежок" принадлежал к леденцовым карамелькам с начинкой, которые массово производили в СССР в 1960–1980-х годах. Конфета имела белый или почти белый цвет, хрупкую структуру и характерную лимонную кислинку, из-за чего ее вкус часто описывают как сладкий снег. По классификации советских технологических сборников это была карамель с масляно-сахарной охлаждающей начинкой, переслоенной карамельной массой.

Секрет "холодка"

В классическом рецепте использовали сахар, патоку, лимонную кислоту, кокосовое масло и ароматизатор со вкусом лимона. Именно кокосовое масло в начинке и кислота создавали тот самый легкий "холодок" и освежающий эффект, который многие связывают с "зимним" названием конфеты.

Технологически это была недорогая в производстве карамель: простая сахаропаточная основа, минимум дефицитных компонентов, что позволяло выпускать "Снежок" большими партиями для массового потребителя.

Где производили "Снежок" в СССР

Одним из самых известных производителей "Снежка" была московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", поставлявшая этот сорт на разные рынки СССР. Советская система предполагала, что популярные карамели могли дублироваться на нескольких заводах.

"Снежок" мариупольской фабрики

Следовательно, "Снежок" выпускали и другие предприятия, адаптируя рецептуру под свои технологические возможности. Для потребителя это была "типичная" карамель советского ассортимента — рядом с "Гусиными кавычками", "Раковыми шейками" и молочной "Коровкой".

Обертка и визуальный образ

Обертка "Снежка" обычно выполнялась в бело-голубой гамме с зимними мотивами – снежинками или "морозным" орнаментом, что усиливало ассоциацию с холодом и свежестью. Дизайн был простым, без "роскоши", но хорошо запоминался именно по сочетанию белого цвета и названия, сразу намекавшего на что-то легкое и зимнее.

Место в повседневной жизни

"Снежок" часто продавали на развес в обычных гастрономах и киосках, его можно было купить "горстью" за несколько копеек, поэтому дети хорошо знали этот вкус. Такие карамельки нередко попадали в новогодние наборы, использовались как "дополнение" к дефицитным фруктам или как недорогой подарок "к чаю".

Для многих людей "Снежок" сегодня – это не столько конкретная карамель, сколько символ простых советских радостей: бумажные шарики с конфетами, очереди в гастрономе, детские праздники в школе.

"Снежок" сегодня

После 1991 года часть советских марок карамели исчезла, но название "Снежок" продолжает жить. Ее используют современные производители, в частности украинский производитель "Конти", для продукции, стилизованной под "старую классику".

"Снежок" от "Конти"

Современные версии по составу очень близки советскому образцу: сахар, патока, лимонная кислота, кокосовое масло, лимонный ароматизатор, белый цвет и кисло-сладкий вкус. Карамель "Снежок" – яркий пример того, как обычная конфета может стать частью культурной памяти целой эпохи. Ее вкус до сих пор вызывает ностальгические воспоминания у миллионов людей, для которых эта белая хрустящая карамелька навсегда останется вкусом детства.

