Укр

Ее помнят не все. Как выглядела первая купюра 2 гривны (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Деньги и собор святой Софии Новость обновлена 31 января 2026, 19:48
Деньги и собор святой Софии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Банкнота имела всего три поколения

Украинские гривны за время независимости Украины меняли свой внешний вид много раз. Не исключением стала купюра две гривны.

"Телеграф" покажет, как менялась банкнота и что на ней изображено сейчас. Заметим, что последнее обновление было в 2004 году.

На первых банкнотах был запечатлен портрет великого киевского князя Ярослава Мудрого, а на реверсе: древнейшая христианская святыня Киева — Софийский собор, построенный еще в XI веке.

Впоследствии купюра меняла свой внешний вид, например, Ярослава Мудрого из центра переместили в правый край. Однако основные элементы оставили и на современных банкнотах. Всего в Украине было три поколения купюры в две гривны: 1992, 1995 и 2004 годы.

Две гривны 1992 года
Две гривны 1992 года
Две гривны 1995 года
Две гривны 1995 года
Две гривны 2024 года
Две гривны 2024 года

Почему на двух гривнах изображен Ярослав Мудрый и Софиевский собор

Собор святой Софии в Киеве еще с момента постройки считался историческим центром Киевской митрополии. Кроме того, именно здесь есть саркофаг с погребением самого Ярослава Мудрого, умершего в 1054 году и его жены Ингигерды.

Две гривны и Софиевский собор
Две гривны и Софиевский собор. Фото: Вечерний Киев

Добавим, что сейчас саркофага в соборе нет. Ведь во время Второй мировой войны останки князя похитили и вывезли за границу. Где они находятся неизвестно до сих пор.

Сейчас на купюре изображен Софиевский собор после реконструкции, которая приблизила его к виду в 1036 году. Справа от собора можно увидеть художественную композицию, включающую военное снаряжение, предметы быта и элементы декора времен правления князя. Еще там есть сборник законов "Русская Правда" — уникальная памятка княжеской эпохи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого украинцы хотят видеть на купюре 2000 гривен.

Теги:
#Купюра #Как выглядит #2 гривны