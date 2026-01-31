Ее помнят не все. Как выглядела первая купюра 2 гривны (фото)

Банкнота имела всего три поколения

Украинские гривны за время независимости Украины меняли свой внешний вид много раз. Не исключением стала купюра две гривны.

"Телеграф" покажет, как менялась банкнота и что на ней изображено сейчас. Заметим, что последнее обновление было в 2004 году.

На первых банкнотах был запечатлен портрет великого киевского князя Ярослава Мудрого, а на реверсе: древнейшая христианская святыня Киева — Софийский собор, построенный еще в XI веке.

Впоследствии купюра меняла свой внешний вид, например, Ярослава Мудрого из центра переместили в правый край. Однако основные элементы оставили и на современных банкнотах. Всего в Украине было три поколения купюры в две гривны: 1992, 1995 и 2004 годы.

Две гривны 1992 года

Две гривны 1995 года

Две гривны 2024 года

Почему на двух гривнах изображен Ярослав Мудрый и Софиевский собор

Собор святой Софии в Киеве еще с момента постройки считался историческим центром Киевской митрополии. Кроме того, именно здесь есть саркофаг с погребением самого Ярослава Мудрого, умершего в 1054 году и его жены Ингигерды.

Две гривны и Софиевский собор. Фото: Вечерний Киев

Добавим, что сейчас саркофага в соборе нет. Ведь во время Второй мировой войны останки князя похитили и вывезли за границу. Где они находятся неизвестно до сих пор.

Сейчас на купюре изображен Софиевский собор после реконструкции, которая приблизила его к виду в 1036 году. Справа от собора можно увидеть художественную композицию, включающую военное снаряжение, предметы быта и элементы декора времен правления князя. Еще там есть сборник законов "Русская Правда" — уникальная памятка княжеской эпохи.

