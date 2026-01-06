От Патрона и "Мрии" до Скрябина и Фарион: кого украинцы хотят видеть на купюре 2000 гривен

Пользователи предлагают как исторические личности, так и современных героев Украины

В Украине все чаще стали говорить о возможном появлении купюры в 2000 гривен. В связи с этим, в социальных сетях активно обсуждают, чья фотография должна ее украшать.

Что нужно знать:

Среди вариантов: украинские защитники, пёс Патрон, Кузьма Скрябин и другие

Некоторые считают, что эта купюра вовсе не нужна в Украине

Идея выпуска купюры уже не кажется полностью абсурдной

Украинцы предлагают креативные дизайны для новой банкноты. Уже появилось большое количество вариантов лиц, которые достойны украшать собой новую купюру.

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

В комментариях предлагают следующие варианты:

"Посвятить банкноту Защитникам Украины , как коллективному образу"

, как коллективному образу" " Кузьма Скрябин — очень смелый был бы выбор" (Скрябин — певец, Герой Украины, погиб в 2015 году)

— очень смелый был бы выбор" (Скрябин — певец, Герой Украины, погиб в 2015 году) "Пёс Патрон" (символ мужества, верности и помощи людям в Украине)

(символ мужества, верности и помощи людям в Украине) "Лесь Подеревянский" (культовый сатирик и "голос абсурдного юмора", который разбивает стереотипы и высмеивает бюрократию, коррупцию и социальные нелепости)

(культовый сатирик и "голос абсурдного юмора", который разбивает стереотипы и высмеивает бюрократию, коррупцию и социальные нелепости) Ирина Фарион (известная языковед, профессор и бывшая народная депутат, которую убили в июле 2024 года)

(известная языковед, профессор и бывшая народная депутат, которую убили в июле 2024 года) "Самолет "Мрия" (крупнейший в мире грузовой самолет, созданный в Украине, уничтоженный россиянами в 2022 году)

(крупнейший в мире грузовой самолет, созданный в Украине, уничтоженный россиянами в 2022 году) "Александр Мациевский" (военный ВСУ, который был расстрелян российскими захватчиками за фразу "Слава Украине!")

(военный ВСУ, который был расстрелян российскими захватчиками за фразу "Слава Украине!") "Княгиня Ольга" (одна из значимых исторических фигур Украины, ставшая символом силы и справедливости)

(одна из значимых исторических фигур Украины, ставшая символом силы и справедливости) "Степан Бандера" (символ борьбы за независимость Украины в XX веке)

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Если бы купюру 2000 грн посвятили Стусу

Такой могла бы быть купюра 2000 грн с Бандерой

Однако же в комментариях есть и те, кто считает, что такой купюры и вовсе не должно быть.

Купюру 2000 гривен обсуждают в сети. Скриншот: threads

Купюра в 2000 гривен

В 2021 году Институт языка имени Потебни НАН Украины пошутил на первое апреля, объявив о предстоящем введении банкноты номиналом 2000 гривен. Тогда это вызвало волну обсуждений в соцсетях, но впоследствии оказалось первоапрельским розыгрышем.

Однако экономические реалии меняются быстро, и то, что три года назад казалось остроумной затеей, сегодня уже не выглядит такой уж абсурдной идеей.

С одной стороны, экономические показатели говорят сами за себя: доллар подорожал вдвое, цены выросли, инфляция продолжает находиться на высоком уровне. Теоретически купюра на 2000 гривен могла бы упростить большие наличные расчеты и уменьшить количество банкнот в кошельках украинцев.

Кроме того, эксперты не видят в этом критической необходимости. Тысячная купюра пока справляется со своими задачами. К тому же есть риск, что новая номинация не приживется – как это произошло с крупными купюрами в Еврозоне.

Возможно, вопрос введения купюры на 2000 (если и 5000) гривен – это только дело времени. Но пока НБУ не будет спешить с такими решениями, а украинцы продолжают рассчитываться тысячными купюрами, которые шесть лет назад казались чем-то почти невероятным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина планировала вернуться к шагам вместо некоторых монет.