От Патрона и "Мрии" до Скрябина и Фарион: кого украинцы хотят видеть на купюре 2000 гривен
Пользователи предлагают как исторические личности, так и современных героев Украины
В Украине все чаще стали говорить о возможном появлении купюры в 2000 гривен. В связи с этим, в социальных сетях активно обсуждают, чья фотография должна ее украшать.
Что нужно знать:
- Среди вариантов: украинские защитники, пёс Патрон, Кузьма Скрябин и другие
- Некоторые считают, что эта купюра вовсе не нужна в Украине
- Идея выпуска купюры уже не кажется полностью абсурдной
Украинцы предлагают креативные дизайны для новой банкноты. Уже появилось большое количество вариантов лиц, которые достойны украшать собой новую купюру.
В комментариях предлагают следующие варианты:
- "Посвятить банкноту Защитникам Украины, как коллективному образу"
- "Кузьма Скрябин — очень смелый был бы выбор" (Скрябин — певец, Герой Украины, погиб в 2015 году)
- "Пёс Патрон" (символ мужества, верности и помощи людям в Украине)
- "Лесь Подеревянский" (культовый сатирик и "голос абсурдного юмора", который разбивает стереотипы и высмеивает бюрократию, коррупцию и социальные нелепости)
- Ирина Фарион (известная языковед, профессор и бывшая народная депутат, которую убили в июле 2024 года)
- "Самолет "Мрия" (крупнейший в мире грузовой самолет, созданный в Украине, уничтоженный россиянами в 2022 году)
- "Александр Мациевский" (военный ВСУ, который был расстрелян российскими захватчиками за фразу "Слава Украине!")
- "Княгиня Ольга" (одна из значимых исторических фигур Украины, ставшая символом силы и справедливости)
- "Степан Бандера" (символ борьбы за независимость Украины в XX веке)
Однако же в комментариях есть и те, кто считает, что такой купюры и вовсе не должно быть.
Купюра в 2000 гривен
В 2021 году Институт языка имени Потебни НАН Украины пошутил на первое апреля, объявив о предстоящем введении банкноты номиналом 2000 гривен. Тогда это вызвало волну обсуждений в соцсетях, но впоследствии оказалось первоапрельским розыгрышем.
Однако экономические реалии меняются быстро, и то, что три года назад казалось остроумной затеей, сегодня уже не выглядит такой уж абсурдной идеей.
С одной стороны, экономические показатели говорят сами за себя: доллар подорожал вдвое, цены выросли, инфляция продолжает находиться на высоком уровне. Теоретически купюра на 2000 гривен могла бы упростить большие наличные расчеты и уменьшить количество банкнот в кошельках украинцев.
Кроме того, эксперты не видят в этом критической необходимости. Тысячная купюра пока справляется со своими задачами. К тому же есть риск, что новая номинация не приживется – как это произошло с крупными купюрами в Еврозоне.
Возможно, вопрос введения купюры на 2000 (если и 5000) гривен – это только дело времени. Но пока НБУ не будет спешить с такими решениями, а украинцы продолжают рассчитываться тысячными купюрами, которые шесть лет назад казались чем-то почти невероятным.
