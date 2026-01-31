Рус

Її памʼятають не всі. Як виглядала перша купюра 2 гривні (фото)

Тетяна Крутякова
Гроші та собор святої Софії Новина оновлена 31 січня 2026, 19:48
Гроші та собор святої Софії. Фото Колаж "Телеграфу"

Банкнота мала всього три покоління

Українські гривні за часи незалежності України змінювали свій зовнішній вигляд чимало разів. Не виключенням стала й купюра дві гривні.

"Телеграф" покаже як змінювалась банкнота та що на ній зображено зараз. Зауважимо, що останнє оновлення було у 2004 році .

На перших банкнотах був зображений портрет великого київського князя Ярослава Мудрого, а на реверсі: найдавніша християнська святиня Києва — Софійський собор, збудований ще у XI столітті.

Згодом купюра змінювала свій зовнішній вигляд, до прикладу, Ярослава Мудрого з центру перемістили до правого краю. Однак основні елементи залишили й на сучасних банкнотах. Усього в Україні було три покоління купюри дві гривні: 1992, 1995 та 2004 роки.

Дві гривні 1992 року
Дві гривні 1992 року
Дві гривні 1995 року
Дві гривні 1995 року
Дві гривні 2024 року
Дві гривні 2024 року

Чому на двох гривнях зображений Ярослав Мудрий та Софіївський собор

Собор святої Софії в Києві ще з моменту збування вважався історичним центром Київської митрополії. Окрім того, саме тут є саркофаг з похованням самого Ярослава Мудрого, який помер у 1054 році та його дружини Інгігерди.

Дві гривні та Софіївський собор
Дві гривні та Софіївський собор. Фото: Вечірній Київ

Додамо, що наразі саркофагу в соборі немає. Адже під час Другої світової війни останки князя викрали та вивезли за кордон. Де вони знаходяться невідомо й досі.

Наразі на купюрі зображений Софіївський собор після реконструкції, яка наблизила його до вигляду у 1036 році. Праворуч від собору можна побачити художню композицію, яка включає військове спорядження, предмети побуту й елементи декору часів правління князя. Ще там є збірка законів "Руська Правда" — унікальна пам’ятка княжої доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого українці хочуть бачити на купюрі 2000 гривень.

