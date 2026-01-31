Її памʼятають не всі. Як виглядала перша купюра 2 гривні (фото)

Банкнота мала всього три покоління

Українські гривні за часи незалежності України змінювали свій зовнішній вигляд чимало разів. Не виключенням стала й купюра дві гривні.

"Телеграф" покаже як змінювалась банкнота та що на ній зображено зараз. Зауважимо, що останнє оновлення було у 2004 році .

На перших банкнотах був зображений портрет великого київського князя Ярослава Мудрого, а на реверсі: найдавніша християнська святиня Києва — Софійський собор, збудований ще у XI столітті.

Згодом купюра змінювала свій зовнішній вигляд, до прикладу, Ярослава Мудрого з центру перемістили до правого краю. Однак основні елементи залишили й на сучасних банкнотах. Усього в Україні було три покоління купюри дві гривні: 1992, 1995 та 2004 роки.

Дві гривні 1992 року

Дві гривні 1995 року

Дві гривні 2024 року

Чому на двох гривнях зображений Ярослав Мудрий та Софіївський собор

Собор святої Софії в Києві ще з моменту збування вважався історичним центром Київської митрополії. Окрім того, саме тут є саркофаг з похованням самого Ярослава Мудрого, який помер у 1054 році та його дружини Інгігерди.

Дві гривні та Софіївський собор. Фото: Вечірній Київ

Додамо, що наразі саркофагу в соборі немає. Адже під час Другої світової війни останки князя викрали та вивезли за кордон. Де вони знаходяться невідомо й досі.

Наразі на купюрі зображений Софіївський собор після реконструкції, яка наблизила його до вигляду у 1036 році. Праворуч від собору можна побачити художню композицію, яка включає військове спорядження, предмети побуту й елементи декору часів правління князя. Ще там є збірка законів "Руська Правда" — унікальна пам’ятка княжої доби.

