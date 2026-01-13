Лайфхак: где взять бесплатно семена классного перца с отличной всхожестью
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Начинаются первые посевы сладкого и горького перца. Есть важный лайфхак. где взять семена, причем бесплатно, чтобы они хорошо взошли.
Многие начинающие огородники сталкивались с неприятной ситуацией, когда семена перца или не всходят, или всходят очень долго. Причин тут может быть несколько, включая тот факт, что купленные семена возможно были уже просроченные или хранились в ненадлежащих условиях.
В итоге можно ждать-ждать, не дождаться и потерять массу ценного времени.
Что же делать? Есть вариант, как получить семена перца бесплатно, причем с отличной всхожестью.
Идите в супермаркет, и купите на обед свежий болгарский и/или горький перец. Далее следует употребить его по назначению в своих кулинарных заготовках, а семена, находящиеся внутри плодов, оставить. Их можно сразу посадить в землю, без подготовки.
Плюсы:
- вы сразу знаете, какой перец, какого вкуса, цвета и размера должен будет вырасти на вашей грядке.
- поскольку вы покупаете овощи, то семена внутри них — это практически бесплатный бонус.
- у свежего перца всхожесть всегда отличная, семена не пересушены, время для появления всходов требуется меньше, чем для обычных сухих семян.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда идеальное время, чтобы садить сладкий и горький перец на рассаду.