Лайфхак: где взять бесплатно семена классного перца с отличной всхожестью

Начинаются первые посевы сладкого и горького перца. Есть важный лайфхак. где взять семена, причем бесплатно, чтобы они хорошо взошли.

Многие начинающие огородники сталкивались с неприятной ситуацией, когда семена перца или не всходят, или всходят очень долго. Причин тут может быть несколько, включая тот факт, что купленные семена возможно были уже просроченные или хранились в ненадлежащих условиях.

В итоге можно ждать-ждать, не дождаться и потерять массу ценного времени.

Что же делать? Есть вариант, как получить семена перца бесплатно, причем с отличной всхожестью.

Идите в супермаркет, и купите на обед свежий болгарский и/или горький перец. Далее следует употребить его по назначению в своих кулинарных заготовках, а семена, находящиеся внутри плодов, оставить. Их можно сразу посадить в землю, без подготовки.

Плюсы:

вы сразу знаете, какой перец, какого вкуса, цвета и размера должен будет вырасти на вашей грядке.

поскольку вы покупаете овощи, то семена внутри них — это практически бесплатный бонус.

у свежего перца всхожесть всегда отличная, семена не пересушены, время для появления всходов требуется меньше, чем для обычных сухих семян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда идеальное время, чтобы садить сладкий и горький перец на рассаду.