Ваше дерево всегда в цвету, а плодов нет? Совет от опытного садовода

Весной дерево обильно цветет, но урожая нет. Что делать?

Фрукты со своего сада — это всегда вкусно, полезно и гармонично с природой. Свежие витамины, заготовки на зиму, будь то варенье, сухофрукты или компот — все это просто замечательно, если есть урожай. А если вы тратите время и силы, а также деньги на удобрения, препараты по защите, а результата нет?

Весной плодовое дерево цветет, но потом цветы осыпаются, завязей нет, и все надежд на богатый урожай идут прахом. Знакомая ситуация? Значит, вам нужен этот совет.

Как курица без петуха не способна вынести яйцо, из которого потом вылупятся цыплята, так и самобесплодное дерево нуждается в опылителе , если, конечно, вам нужен урожай!

Сейчас в на торговых площадках огромный выбор сортов яблонь, груш, абрикосов, слив, алычи и прочего-прочего. Вот только нерадивые менеджеры подчас не удосуживаются поставить в известность (или сами не знают этого?), что не все сорта просто так будут плодоносить . А между прочим, на настоящий момент продается множество черешен импортной селекции, нуждающихся в опылителях.

Раньше сортов было меньше, и даже если у вас не было опылителя, нужный сорт мог расти неподалеку, у соседей. Но сейчас сортов выведено так много, что опыление становится "задачей с тремя иксами". Самый верный способ решения — поиск в интернете подробного описания сорта с последующим установлением нужного опылителя.

Пчелки помогут вам в опылении. Фото: yaskravaklumba.com.ua

Случай из практики: когда-то на участке росла облепиха Чуйская. Всегда облеплена плодами. Но потом урожай пропал, вообще не стало. Оказалось, что неподалеку кто-то зачистил пару заброшенных участков.

