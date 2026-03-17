Укр

Ваше дерево всегда в цвету, а плодов нет? Совет от опытного садовода

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Почему не плодоносит яблоня или слива?
Почему не плодоносит яблоня или слива?

Весной дерево обильно цветет, но урожая нет. Что делать?

Фрукты со своего сада — это всегда вкусно, полезно и гармонично с природой. Свежие витамины, заготовки на зиму, будь то варенье, сухофрукты или компот — все это просто замечательно, если есть урожай. А если вы тратите время и силы, а также деньги на удобрения, препараты по защите, а результата нет?

Весной плодовое дерево цветет, но потом цветы осыпаются, завязей нет, и все надежд на богатый урожай идут прахом. Знакомая ситуация? Значит, вам нужен этот совет.

Как курица без петуха не способна вынести яйцо, из которого потом вылупятся цыплята, так и самобесплодное дерево нуждается в опылителе, если, конечно, вам нужен урожай!

Сейчас в на торговых площадках огромный выбор сортов яблонь, груш, абрикосов, слив, алычи и прочего-прочего. Вот только нерадивые менеджеры подчас не удосуживаются поставить в известность (или сами не знают этого?), что не все сорта просто так будут плодоносить. А между прочим, на настоящий момент продается множество черешен импортной селекции, нуждающихся в опылителях.

Раньше сортов было меньше, и даже если у вас не было опылителя, нужный сорт мог расти неподалеку, у соседей. Но сейчас сортов выведено так много, что опыление становится "задачей с тремя иксами". Самый верный способ решения — поиск в интернете подробного описания сорта с последующим установлением нужного опылителя.

Пчелки помогут вам в опылении. Фото: yaskravaklumba.com.ua

Случай из практики: когда-то на участке росла облепиха Чуйская. Всегда облеплена плодами. Но потом урожай пропал, вообще не стало. Оказалось, что неподалеку кто-то зачистил пару заброшенных участков.

Теги:
#Деревья #Сад #Огород