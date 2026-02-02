Еле помещается в руки: украинские рыбаки поразили "великаном" из лунки (видео)

Улов удивил мужчин

Во время зимней рыбалки в Кременчуге местные рыбаки поймали крупную рыбу. Процесс вылова удалось снять.

Один из рыбаков опубликовал соответствующее видео на своей странице в Threads. На нем можно увидеть, как мужчины вытаскивают сазана из лунки. По словам одного из них, сазан может весить более 6 килограммов.

Что известно об этом виде рыб

Сазан — это дикая форма карпа. Он известен своей силой и осторожным поведением. Рыба имеет длинное тело с крупными чешуйками золотисто-бурого цвета. Возле рта у сазана есть усики, которыми он ищет пищу на дне.

Обычно сазан живет в больших реках и озерах с медленным течением. Ему подходят водоемы с растительностью и чистой водой. Эту рыбу можно встретить в Европе и Азии, а также в бассейне Черного моря.

В Украине сазан водится в Днепре, Днестре, Южном Буге и Дунае. Питается он водными растениями, моллюсками, личинками насекомых и червями, которые находит на дне водоемов.

