Укр

Не скрывает радости: где украинец вытащил из реки довольно большого "колючего" хищника (видео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбалка Новость обновлена 16 декабря 2025, 15:46
Рыбалка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта рыба может вырастать до 15 килограммов

Во время рыбалки на реке Горынь рыбак поймал красивый трофей весом почти 2 килограмма. Хищником похвастались в соцсети.

Радость мужчины можно увидеть в видео на Facebook. В то же время неизвестно, оставил ли рыбак рыбу себе или решил отпустить ее обратно в воду.

Интересные факты о хищнике

Судак — одна из самых популярных рыб среди любителей рыбалки. Это хищник, который питается мелкой рыбой и имеет острые зубы. При благоприятных условиях судак может вырасти более чем на метр в длину и весить до 10–15 килограммов.

Эта рыба очень требовательна к качеству воды и нуждается в достаточном количестве кислорода, поэтому не живет в заболоченных водоемах. Судак активен как днем, так и ночью: ночью его чаще можно встретить на мелководье, а днем — на глубине. Также он считается достаточно выносливым и редко болеет, что помогает ему хорошо чувствовать себя в естественных условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак удивил своим уловом. Пользователи соцсети рекомендовали ему загадать у нее желание и сразу отпустить обратно в водоем.

Теги:
#Ровенская область #Судак #Рыбалка #Рыболов