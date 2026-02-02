Ледве поміщається в руки: українські рибалки вразили "велетнем" з лунки (відео)

Улов здивував чоловіків

Під час зимової риболовлі у Кременчуці місцеві рибалки спіймали велику рибу. Процес вилову вдалось зняти.

Один з рибалок опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Threads. На ньому можна побачити, як чоловіки витягують сазана з лунки. За словами одного з них, сазан може важити понад 6 кілограмів.

Що відомо про цей вид риб

Сазан — це дика форма коропа. Він відомий своєю силою та обережною поведінкою. Риба має довге тіло з великими лусками золотисто-бурого кольору. Біля рота в сазана є вусики, якими він шукає їжу на дні.

Зазвичай сазан живе у великих річках та озерах із повільною течією. Йому підходять водойми з рослинністю та чистою водою. Цю рибу можна зустріти в Європі та Азії, а також у басейні Чорного моря.

В Україні сазан водиться у Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі та Дунаї. Харчується він водними рослинами, молюсками, личинками комах і черв’яками, які знаходить на дні водойм.

