Хотела украсть целые сани рыбы. Пушистая "воровка" стала звездой Instagram (видео)

Животное хоть и боялось людей, но долго держалось на своем

В сети завирусилось забавное видео, как лиса зимой на льду пыталась обокрасть рыбаков. Хищница схватила в зубы шнурок от санок с уловом и потащила их.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram. На кадрах видно, как лиса довольно близко подошла к людям, но страх не помешал ей охотиться.

Хищница не растерялась, схватила в пасть шнурок от санок и потащила их за собой. Животное довольно умело и упорно продолжало тянуть весь улов из водоема по льду. Однако рыбаки довольно быстро заметили "воровку" и решили забрать у нее добычу. Но лиса так быстро не сдалась.

Хищница буквально зубами ухватилась за санки и не пускала их. При этом рыбак подошел к ней довольно близко и пытался сначала просто напугать. Но это не принесло результата. Поэтому мужчина взялся за сани с другой стороны и просто держал их. При этом лиса прилагала максимум усилий, чтобы добыча осталась ей.

Чем именно закончился этот "поединок" за рыбу, неизвестно. Однако вероятнее всего хищница просто отпустила сани и убежала. К слову, курьезная ситуация произошла с рыбалками в Казахстане под Астаной.

