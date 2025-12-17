Попался на яркую приманку: рыбак поймал огромного хищника прямо в Киеве (видео)

У рыбы очень острые пловцы

Украинскому рыбаку удалось поймать здоровенную рыбу. Им оказался судак, который попался на яркую приманку.

Соответствующее видео с трофеем опубликовал блогер и волонтер Олег Мальборо на своей странице в Facebook. Точный вес хищника неизвестен, но, на первый взгляд, он весит около 4-5 килограммов.

Доподлинно неизвестно где именно это произошло и отпустили ли рыбу. Но судя по геолокации на видео, это произошло где-то в Киеве. К тому же рыбак ведет блог и рыбалка для него — хобби, поэтому, скорее всего, хищника вернули в воду.

Что известно о рыбе

Судак — популярная рыба среди любителей рыбалки. Это хищник, который питается мелкой рыбой и имеет острые зубы. В благоприятных условиях судак может вырасти более метра в длину и весить 10–15 килограммов.

Эта рыба чувствительна к качеству воды и нуждается в достаточном количестве кислорода, поэтому не обитает в заболоченных водоемах. Судак активен и днем, и ночью: ночью его чаще можно встретить на мелководье, а днем — на глубине. Кроме того, он вынослив и редко болеет, что позволяет хорошо чувствовать себя в естественной среде.

