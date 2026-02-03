День женщины-врача 2026. Самые лучшие СМС-поздравления и яркие открытки

Сегодня поздравления принимают женщины — врачи

Во вторник, 3 февраля, отмечают День женщины-врача — прекрасный повод выразить благодарность, уважение и теплые чувства тем, кто ежедневно заботится о здоровье людей.

Дата всемирного праздника выбрана неслучайно. Именно 3 февраля 1821 года появилась на свет Элизабет Блэквелл — выдающаяся женщина, ставшая первой в США, кто получил высшее медицинское образование.

В этот день особенно приятно порадовать доктора душевным знаком внимания — отправить красивую открытку с поздравлением, нежными словами и искренними пожеланиями. Дополните открытку красивыми стихами о заботе и большом сердце врача — такие строки делают поздравление более личным и запоминающимся.

Поздравления для женщины-врача 2026

Очень важная работа,

Людям помогаешь ты,

Будь сама всегда здоровой,

Счастья, силы, красоты,

В радость будет пусть работа,

Дома мир и теплота,

Лишь приятные заботы

Окружают пусть тебя!

Пусть День медика подарит

Огонек в твоих глазах.

Пусть сбываются желанья

Даже ярче, чем в мечтах!

Весела будь и здорова,

Улыбайся от души,

И живи всегда с любовью,

И добро вокруг верши!

Пусть медицинская карьера

Твоя идет все время вверх,

Ведь это точно твоя сфера,

В которой ждет тебя успех!

Пускай растет твоя зарплата,

Ведь этого достойна ты!

Живи счастливо и богато,

Пусть все сбываются мечты!

Королева медицины,

Поздравленья принимай!

И для радости причины

Ежедневно получай!

С шиком трудовая сфера

Процветанье пусть несёт,

И солидная карьера

Преумножит твой доход!

В этот мир несешь добро,

Погружаясь в медицину.

Ставь проблемы на зеро,

В них не углубляясь сильно.

Мир собою украшать

Ежедневно отправляйся.

А чтоб людям помогать —

На работе ты старайся!

