День женщины-врача 2026. Самые лучшие СМС-поздравления и яркие открытки
Сегодня поздравления принимают женщины — врачи
Во вторник, 3 февраля, отмечают День женщины-врача — прекрасный повод выразить благодарность, уважение и теплые чувства тем, кто ежедневно заботится о здоровье людей.
Дата всемирного праздника выбрана неслучайно. Именно 3 февраля 1821 года появилась на свет Элизабет Блэквелл — выдающаяся женщина, ставшая первой в США, кто получил высшее медицинское образование.
В этот день особенно приятно порадовать доктора душевным знаком внимания — отправить красивую открытку с поздравлением, нежными словами и искренними пожеланиями. Дополните открытку красивыми стихами о заботе и большом сердце врача — такие строки делают поздравление более личным и запоминающимся.
Поздравления для женщины-врача 2026
Очень важная работа,
Людям помогаешь ты,
Будь сама всегда здоровой,
Счастья, силы, красоты,
В радость будет пусть работа,
Дома мир и теплота,
Лишь приятные заботы
Окружают пусть тебя!
Пусть День медика подарит
Огонек в твоих глазах.
Пусть сбываются желанья
Даже ярче, чем в мечтах!
Весела будь и здорова,
Улыбайся от души,
И живи всегда с любовью,
И добро вокруг верши!
Пусть медицинская карьера
Твоя идет все время вверх,
Ведь это точно твоя сфера,
В которой ждет тебя успех!
Пускай растет твоя зарплата,
Ведь этого достойна ты!
Живи счастливо и богато,
Пусть все сбываются мечты!
Королева медицины,
Поздравленья принимай!
И для радости причины
Ежедневно получай!
С шиком трудовая сфера
Процветанье пусть несёт,
И солидная карьера
Преумножит твой доход!
В этот мир несешь добро,
Погружаясь в медицину.
Ставь проблемы на зеро,
В них не углубляясь сильно.
Мир собою украшать
Ежедневно отправляйся.
А чтоб людям помогать —
На работе ты старайся!
Отметим, что в Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.