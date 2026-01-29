День дедушки в 2026 году. Дата семейного праздника и что подарить родному человеку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Запишите, чтобы не забыли!
Семья — это фундамент, а дедушки и бабушки — его мудрая основа. В Украине и мире существуют специальные дни, чтобы поблагодарить старшее поколение за тепло и жизненные уроки. Хотя отдельный "День дедушки" часто объединяют с общим семейным торжеством, даты его празднования разнятся в зависимости от страны.
В Украине официально и на народном уровне закрепилась традиция чествовать дедушек вместе с бабушками. К примеру, 28 октября у нас считается основным праздником День бабушек и дедушек.
Празднование в Европе и мире
В четвертое воскресенье июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, установленный Папой Римским. В 2026 году праздник выпадает на 26 июля.
Польша — одна из немногих стран с фиксированным Днем дедушки (Dzień Dziadka), который ежегодно отмечают 22 января. В США и Канаде отмечают Национальный день бабушек и дедушек в первое воскресенье после Дня труда в сентябре. В 2026 году семейный праздник выпадает на 13 сентября.
В Британии День дедушек приходится на первое воскресенье октября — 4 октября 2026 года. В Италии дедушек и бабушек поздравляют 2 октября. Во Франции дедушек чествуют в первое воскресенье октября (в 2026 году — 4 октября), в то время как для бабушек выделен отдельный день в марте.
Что подарить дедушке в праздник
В этот день принято дарить дедушкам комнатные цветы (как символ долголетия) или собираться за теплым семейным ужином. Но также важно порадовать близкого человека презентом:
- Для уюта и комфорта: теплый плед, мягкий свитер, удобные тапочки, качественный термос или набор ароматного чая/кофе.
- Для здоровья: тонометр с большим дисплеем, массажер (для спины, ног), ортопедическая подушка.
- Для хобби: новая книга любимого автора, рыболовные снасти, набор инструментов для мастерства, комнатное растение (если он любит садоводство).
- Памятные подарки: семейный фотоальбом, оформленный своими руками, или фоторамка с цифровым дисплеем, куда можно скачать множество фотографий внуков.
- Эмоции: приглашение на концерт любимого исполнителя, билеты в театр или просто время, проведенное вместе за общим делом.
Напомним, что в сентябре в Украине празднуют День внучат. Ранее "Телеграф" писал, кто внедрил этот праздник и как можно поздравить внуков.