День дедушки в 2026 году. Дата семейного праздника и что подарить родному человеку

Семья — это фундамент, а дедушки и бабушки — его мудрая основа. В Украине и мире существуют специальные дни, чтобы поблагодарить старшее поколение за тепло и жизненные уроки. Хотя отдельный "День дедушки" часто объединяют с общим семейным торжеством, даты его празднования разнятся в зависимости от страны.

В Украине официально и на народном уровне закрепилась традиция чествовать дедушек вместе с бабушками. К примеру, 28 октября у нас считается основным праздником День бабушек и дедушек.

Празднование в Европе и мире

В четвертое воскресенье июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, установленный Папой Римским. В 2026 году праздник выпадает на 26 июля.

Польша — одна из немногих стран с фиксированным Днем дедушки (Dzień Dziadka), который ежегодно отмечают 22 января. В США и Канаде отмечают Национальный день бабушек и дедушек в первое воскресенье после Дня труда в сентябре. В 2026 году семейный праздник выпадает на 13 сентября.

В Британии День дедушек приходится на первое воскресенье октября — 4 октября 2026 года. В Италии дедушек и бабушек поздравляют 2 октября. Во Франции дедушек чествуют в первое воскресенье октября (в 2026 году — 4 октября), в то время как для бабушек выделен отдельный день в марте.

Что подарить дедушке в праздник

В этот день принято дарить дедушкам комнатные цветы (как символ долголетия) или собираться за теплым семейным ужином. Но также важно порадовать близкого человека презентом:

Для уюта и комфорта : теплый плед, мягкий свитер, удобные тапочки, качественный термос или набор ароматного чая/кофе.

: теплый плед, мягкий свитер, удобные тапочки, качественный термос или набор ароматного чая/кофе. Для здоровья : тонометр с большим дисплеем, массажер (для спины, ног), ортопедическая подушка.

: тонометр с большим дисплеем, массажер (для спины, ног), ортопедическая подушка. Для хобби: новая книга любимого автора, рыболовные снасти, набор инструментов для мастерства, комнатное растение (если он любит садоводство).

новая книга любимого автора, рыболовные снасти, набор инструментов для мастерства, комнатное растение (если он любит садоводство). Памятные подарки : семейный фотоальбом, оформленный своими руками, или фоторамка с цифровым дисплеем, куда можно скачать множество фотографий внуков.

: семейный фотоальбом, оформленный своими руками, или фоторамка с цифровым дисплеем, куда можно скачать множество фотографий внуков. Эмоции: приглашение на концерт любимого исполнителя, билеты в театр или просто время, проведенное вместе за общим делом.

