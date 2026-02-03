День жінки-лікаря 2026. Найкращі СМС-привітання українською та яскраві листівки
Сьогодні привітання приймають жінки – лікарі
У вівторок, 3 лютого, відзначають День жінки-лікаря — чудова нагода висловити подяку, повагу та теплі почуття тим, хто щодня дбає про здоров’я людей.
Дата всесвітнього свята обрана невипадково. Саме 3 лютого 1821 року з’явилася на світ Елізабет Блеквелл — видатна жінка, яка стала першою у США, хто здобув вищу медичну освіту.
Цього дня особливо приємно порадувати лікаря душевним знаком уваги — відправити красиву листівку з привітаннями, ніжними словами та щирими побажаннями. Доповніть листівку красивими віршами українською про турботу і велике серце лікаря — такі рядки роблять привітання більш особистим та незабутнім.
Привітання для жінки-лікаря 2026
З Днем жінки-лікаря вітаю,
І бажаю успіхів в роботі,
Миру в домі і щастя без краю,
Нехай обходять печалі, турботи!
І тільки радісних бажаю вам думок,
Неодмінно, щоб була іскра!
Життя без жалю та без помилок,
Побільше радості і тепла!
Без жінок-лікарів ми нікуди:
Бо потрібні вони нам усюди,
Їм своє життя довіряємо.
Їх працю дуже поважаємо.
Ми Вас сьогодні дружно вітаємо.
Здоров’я, щастя в житті Вам бажаємо.
Нехай же буде кожен день барвистим —
Як на роботі, так і в особистому!
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви — на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День лікаря бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров’я, щастя, а поганого — нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
Королева медицини,
Вітання приймай!
І для радості причини
Щодня отримуй!
З шиком трудова сфера
Процвітання нехай несе,
І солідна кар’єра
Примножить твій прибуток!
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
До лікаря біжимо ми у випадку біди,
Життя своє та рідних довіряємо,
Працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
Здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
Проблеми всі підуть у небуття!
