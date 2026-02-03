День жінки-лікаря 2026. Найкращі СМС-привітання українською та яскраві листівки

Сьогодні привітання приймають жінки – лікарі

У вівторок, 3 лютого, відзначають День жінки-лікаря — чудова нагода висловити подяку, повагу та теплі почуття тим, хто щодня дбає про здоров’я людей.

Дата всесвітнього свята обрана невипадково. Саме 3 лютого 1821 року з’явилася на світ Елізабет Блеквелл — видатна жінка, яка стала першою у США, хто здобув вищу медичну освіту.

Цього дня особливо приємно порадувати лікаря душевним знаком уваги — відправити красиву листівку з привітаннями, ніжними словами та щирими побажаннями. Доповніть листівку красивими віршами українською про турботу і велике серце лікаря — такі рядки роблять привітання більш особистим та незабутнім.

Привітання для жінки-лікаря 2026

З Днем жінки-лікаря вітаю,

І бажаю успіхів в роботі,

Миру в домі і щастя без краю,

Нехай обходять печалі, турботи!

І тільки радісних бажаю вам думок,

Неодмінно, щоб була іскра!

Життя без жалю та без помилок,

Побільше радості і тепла!

Без жінок-лікарів ми нікуди:

Бо потрібні вони нам усюди,

Їм своє життя довіряємо.

Їх працю дуже поважаємо.

Ми Вас сьогодні дружно вітаємо.

Здоров’я, щастя в житті Вам бажаємо.

Нехай же буде кожен день барвистим —

Як на роботі, так і в особистому!

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви — на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День лікаря бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого — нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

Королева медицини,

Вітання приймай!

І для радості причини

Щодня отримуй!

З шиком трудова сфера

Процвітання нехай несе,

І солідна кар’єра

Примножить твій прибуток!

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

До лікаря біжимо ми у випадку біди,

Життя своє та рідних довіряємо,

Працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

Здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

Проблеми всі підуть у небуття!

