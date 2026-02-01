Выглядит смешно, зато работает: украинцы делятся лайфхаками, как не упасть в гололед

В сети подтвердили эффективность этих методов

Суровая зима создает экстремальные условия для людей, вынужденных передвигаться по дорогам покрытым сплошным льдом. Но спастись от гололеда помогут простые, но эффективные лайфхаки.

Удержаться на ногах можно благодаря бытовым предметам. Об этом рассказывают пользователи одной из соцсетей.

Украинцы придумали несколько способов, как не терять равновесие на скользких участках. Эти поделки легко можно смонтировать на обувь и затем снять без каких-либо проблем.

Для того чтобы не скользить на ледяном асфальте, можно забить несколько не слишком длинных гвоздей в деревянную доску. Затем эту конструкцию нужно привязать к подошвам с помощью веревки или пластиковых хомутов для электрокабелей.

Удержаться на ногах поможет доска и несколько гвоздей

Также, не устоять на ногах поможет обычная кухонная металлическая губка для чистки посуды. На рынке Украины множество таких скребков и стоят они от 8 гривен за штуку, то есть, пара будет стоить до 20 гривен.

Цены на скребки для посуды в Украине.

Такую губку нужно натянуть поверх обуви, равномерно распределив по всей длине подошвы. После этого можно смело идти по своим делам.

Металлический скребок для посуды пригодится во время гололеда

Металлический скребок нужно равномерно распределить по подошве обуви

Еще одним подручным средством, которое убережет от падения, могут стать медицинские или хозяйственные резиновые перчатки. Этот вариант подойдет и во время оттепели – резиновый слой убережет обувь от промокания, а ноги от переохлаждения.

Как отреагировали в сети

Пользователи одобрительно отзываются об этом лайфхаке. Многие уже проверили на практике и подтвердили, что он работает.

"по существу рабочая тема (проверил)";

"Заявка на патент";

"Инновации 21 века";

"Гении, которых еще мир не видел";

"Нормальная тема. Всем на заметку", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

"При Трухане такого не было";

"Я, если попадаю в мокрую погоду в замши кедах, то носки промокают, что-то в этом есть, хоть и выглядит по-дебильному";

"Или ледоступы еще есть в продаже";

"Носки поверх обуви тоже работают. Правда, только если морозы сухие", — делятся опытом в сети.

Комментарии пользователей

