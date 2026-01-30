Будут чистыми и пушистыми: копеечный лайфхак, как правильно стирать полотенца

Полотенца остунутся чистыми, мягкими и свежими

Запах сырости и жёсткость полотенец после стирки — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Однако избавиться от неё можно с помощью простого и доступного способа.

Соответствующий лайфхак был опубликован в социальной сети Threads. Автор рассказала, что при стирке дополнительно нужно будет использовать соду и уксус.

Так, прямо в барабан нужно добавить одну столовую ложку пищевой соды, а в отсек для кондиционера — 50 мл уксуса. Такая комбинация помогает лучше удалить остатки моющих средств, смягчает ткань и предотвращает появление неприятного запаха.

При этом автор подчёркиват, что использовать кондиционер для белья при стирке полотенец не рекомендуется. Она объяснила это тем, что средство буквально склеивает ворсинки, потому полотенца теряют пушистость и хуже впитывают влагу.

Таким образом, используя этот простой лайфхак, полотенца остунутся чистыми, мягкими и свежими, даже без использования дополнительных ароматизаторов.

Лайфхак из Threads

