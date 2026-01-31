Укр

Без отопления? Британка показала, как за 5 минут сделать супергрелку и не замерзнуть дома (видео)

Новость обновлена 31 января 2026, 21:23
Холодно в доме.

Согрейте себя и родных за минуты без батареи

Когда в доме холодно, а ситуация с отоплением катастрофическая, украинцы ищут способы согреться. Порой достаточно простых подручных средств, чтобы сделать недорогую и эффективную грелку.

Сделать такой недорогой "обогреватель" можно без специальных навыков и новых материалов — достаточно всего лишь немного риса и старого носка. Этот простой лайфхак в TikTok продемонстрировала британская блогерша @the.cosyclub.

Как сделать теплую грелку: инструкция

  1. Возьмите старый носок и рис (можно заменить другой крупой).
  2. Наденьте носок на стакан — так будет удобнее его наполнять.
  3. Заполните носок рисом или выбранной крупой.
  4. Завяжите носок узлом — и ваша самодельная грелка готова!

Дальше остается только разогреть ее в микроволновке или духовке. А с помощью грелки можно заранее сделать постель теплой и уютной перед сном.

Стоит отметить, что британцы — очень изобретательный и экономный народ. Ранее один из пользователей поделился секретом прочистки самого сложного засора без использования химбытовых средств — с помощью механического подхода.

