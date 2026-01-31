Без отопления? Британка показала, как за 5 минут сделать супергрелку и не замерзнуть дома (видео)
Согрейте себя и родных за минуты без батареи
Когда в доме холодно, а ситуация с отоплением катастрофическая, украинцы ищут способы согреться. Порой достаточно простых подручных средств, чтобы сделать недорогую и эффективную грелку.
Сделать такой недорогой "обогреватель" можно без специальных навыков и новых материалов — достаточно всего лишь немного риса и старого носка. Этот простой лайфхак в TikTok продемонстрировала британская блогерша @the.cosyclub.
Как сделать теплую грелку: инструкция
- Возьмите старый носок и рис (можно заменить другой крупой).
- Наденьте носок на стакан — так будет удобнее его наполнять.
- Заполните носок рисом или выбранной крупой.
- Завяжите носок узлом — и ваша самодельная грелка готова!
Дальше остается только разогреть ее в микроволновке или духовке. А с помощью грелки можно заранее сделать постель теплой и уютной перед сном.
@the.cosyclub This one’s a no brainer, cheap and easy to do, keeps you warm and toasty! Energy prices are crazy, so we will keep you cosy🧣💰 #fyp #foryou #StopScammerTime #lifetips #diys #us #uk #energycrisis #tips #goodvibes #lifestyle #autumn #winter #cooking #follow #love #life #unihacks #diy #hacks #foryoupage #lifehack #duet ♬ Made You Look - Meghan Trainor
