Там уже 38 лет не найти засохшего цветка: как выглядит и где находится могила звездного актера Миронова

Актер был звездой "Бриллиантовой руки", "Трех мушкетеров" и других фильмов, которые были популярны в советские времена

В советском кинематографе было много актеров, снявшихся в культовых фильмах. Среди них — Андрей Миронов — звезда кинолент "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля" и т.д. Жизнь актера оборвалась на 47-м году, однако он остается в памяти нескольких поколений, как и сыгравший в "Иронии судьбы" Андрей Мягков.

Умер артист довольно рано, но при жизни снялся более чем в 60 кинофильмах, сериалах и телеспектаклях. "Телеграф" по случаю годовщины дня рождения актера решил выяснить, как выглядит могила Андрея Миронова и вспомнить его творчество. Сегодня ему могло бы исполниться 84 года.

Что известно об Андрее Миронове

Будущий актер родился 7 марта 1941 года в творческой семье. Его родители Александр Менакер и Мария Миронова были артистами эстрады. Поэтому не удивительно, что молодой Андрей выбрал сцену.

Актер снялся в таких лентах, как Берегись автомобиля" (1966), "Бриллиантовая рука" (1969), "Невероятные приключения итальянцев в России" (1974), "Три мушкетера" (1978), "Формула любви" (1984) и др. Эти фильмы стали культовыми.

Причина смерти и последние дни

Печальный финал жизни Андрея Миронова наступил 16 августа 1987 года в Риге прямо на сцене Латвийского государственного театра. Во время спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" артисту внезапно стало плохо — он потерял сознание прямо во время игры.

В больнице Гайльезерс поставили диагноз – кровоизлияние в мозг. Врачи боролись за его жизнь два дня, но, к сожалению, актер скончался. Позже установили причину смерти — аневризма, разрыв которой привел к кровоизлиянию. Говорят, он страдал от головной боли еще задолго до трагедии, но из-за невероятной загруженности почти не обращался к врачам.

Могила Андрея Миронова

Актера похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. Его могила находится недалеко от места захоронения Сергея Есенина.

Могила артиста выглядит довольно скромно. Памятник из нескольких вертикальных плит, выполненных в виде театральных кулис, стоящих за ограждением. В центре – большая плита с прорезями, образующими вид креста. На двух стоящих напротив плитах — имена Андрея Миронова и его матери — Марии Мироновой с датами рождения и смерти.

На могиле всегда есть свежие цветы. Фанаты приходят на место вечного спокойствия актера даже через 38 лет после его смерти.

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