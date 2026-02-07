Укр

Творческие люди со стальными нервами. Кто такие танатопрактики и сколько зарабатывают

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 07 февраля 2026, 18:09
Их рабочие дни проходят в основном в морге

Украинцы иногда выбирают для себя специфические и тяжелые профессии. Среди них есть и танатопрактик.

"Телеграф " расскажет, чем занимается такой специалист, а также какую зарплату получает. Добавим, что действительно искусных танатопрактиков мало и их работа иногда может иметь большой прайс.

Танатопрактик — это специалист по подготовке тела умершего человека к похоронам. Он выполняет бальзамирование, дезинфекцию, косметические процедуры и реконструкцию тела, лица. Основная цель – придать покойному достойный, естественный вид. В основном это делается, чтобы родные и близкие могли проститься с умершим.

Однако есть случаи, когда танатопрактик не может сложить лицо или часть тела из кусочков. Сейчас это часто происходит после гибели на поле боя или от взрыва.

Основные обязанности танатопрактика:

  • бальзамирование и консервация – использование химических растворов для замедления разложения тела;
  • санитарно-гигиеническая обработка тела — мытье, дезинфекция и т.д.
  • реконструкция и танатокосметология – восстановление внешнего вида покойного.

Чаще танатопрактики работают в ритуальных агентствах или моргах, но есть и частные специалисты. Стоимость работы с одним телом зависит от состояния умершего и запроса родных.

Какая зарплата у танатопрактиков

Уровень оплаты зависит от места работы. Ведь танатопрактики в частных салонах и в моргах получают разные выплаты. Сейчас на сайте по поиску работы нет актуальных вакансий, но в сети есть данные, что в месяц такой специалист может получать до 40 тысяч гривен.

На уровень зарплаты влияет опыт работы, мастерство и скорость. На рынке ценятся люди, которые могут сделать почти невозможное: сложить лицо по кусочкам или часть тела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине получает санитар в морге.

