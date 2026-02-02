В Украине ищут специалистов редкой профессии. Сколько платят за изготовление париков и усов

Работа требует аккуратности и терпения

В Украине кроме привычных профессий можно зарабатывать деньги на редких умениях. В частности, зарплата пастижера (специалист по выработке париков и т.п.) достигает 30 тысяч в месяц.

Пастижер — это специалист, профессионально изготавливающий, ремонтирующий и оформляющий парики, шиньоны, накладные бороды, усы, бакенбарды, брови и ресницы из натуральных волос или искусственных волокон. Специалист должен совмещать навыки парикмахера, гримера и мастера по моделированию. Хороший мастер способен полностью изменить облик человека.

Это редкая профессия. Чаще всего в пастижерах есть потребность в театрах, в кинематографе, fashion-индустрии. Интересно, что по результатам 2024 года пастижер вошел в список 7 наиболее редких профессий в Украине. За целый год было всего две вакансии.

На сегодняшний день объявлений по поиску пастижеров немного, но они есть. Зарплату предлагают от 20 до 30 тысяч гривен в Киеве. Пастижера ищут в качестве помощника специалиста по подготовке волос к наращиванию.

Пастижер — вакансия в Киеве

В Киеве ищут пастижера

В Ровно гримеру-пастижеру готовы платить гораздо меньше. Зарплата — всего 10 528 гривен в месяц при полной занятости. Работа – исполнение по эскизам и описанию художника портретные, характерные гримы, изготовлять парики, делать прически актерам театра на спектакль.

Вакансия гример-пастижер, Ровно

