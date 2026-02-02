Укр

Курьеры в Украине получают уже почти в два раза больше, чем учителя: сколько платят за такую работу

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курьер на велосипеде
Курьер на велосипеде. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зарплаты учителей показывают куда более скромный рост

Средняя заработная плата курьера в Украине стремительно выросла за последние три года. В настоящий момент за такой труд уже платят больше, чем на некоторых работах, где необходимо профильное образование.

Об этом говорят данные сервиса по поиску работы Work.ua. Так, согласно информации сайта, в настоящий момент (февраль 2026) средняя заработная плата курьера в Украине составляет примерно 30 тысяч гривен. Это на 114 процентов больше, чем в 2023 году, когда за эту же работу в среднем платили 14 тысяч.

Зарплата курьера в Украине
Зарплата курьера в Украине

За этот же период времени, например, зарплаты учителей показали куда более скромный рост — всего 41 процент. Если в 2023 году учительница начальных классов могла рассчитывать примерно на 13 500, то сейчас в среднем на такой должности получают около 19 тысяч.

Зарплата учителя в Украине
Зарплата учителя в Украине

Таким образом выходит, что зарплаты учителей на данный момент растут куда медленнее, чем у курьеров и разрыв между ними уже существенный.

При этом важно отметить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько зарабатывают охранники в Украине.