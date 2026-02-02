Курьеры в Украине получают уже почти в два раза больше, чем учителя: сколько платят за такую работу

Зарплаты учителей показывают куда более скромный рост

Средняя заработная плата курьера в Украине стремительно выросла за последние три года. В настоящий момент за такой труд уже платят больше, чем на некоторых работах, где необходимо профильное образование.

Об этом говорят данные сервиса по поиску работы Work.ua. Так, согласно информации сайта, в настоящий момент (февраль 2026) средняя заработная плата курьера в Украине составляет примерно 30 тысяч гривен. Это на 114 процентов больше, чем в 2023 году, когда за эту же работу в среднем платили 14 тысяч.

Зарплата курьера в Украине

За этот же период времени, например, зарплаты учителей показали куда более скромный рост — всего 41 процент. Если в 2023 году учительница начальных классов могла рассчитывать примерно на 13 500, то сейчас в среднем на такой должности получают около 19 тысяч.

Зарплата учителя в Украине

Таким образом выходит, что зарплаты учителей на данный момент растут куда медленнее, чем у курьеров и разрыв между ними уже существенный.

При этом важно отметить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

