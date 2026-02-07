Творчі люди зі сталевими нервами. Хто такі танатопрактики та скільки заробляють

Їхні робочі дні проходять здебільшого в морзі

Українці інколи обирають для себе специфічні та досить важкі професії. Серед яких є й танатопрактик.

"Телеграф" розповість, чим займається такий фахівець, а також яку зарплату отримує. Додамо, що дійсно вправних танатопрактиків мало і їх робота подекуди може мати великий прайс.

Танатопрактик — це фахівець з підготовки тіла померлої людини до похорону. Він виконує бальзамування, дезінфекцію, косметичні процедури та реконструкцію тіла, обличчя. Основна мета — надати покійному гідного, природного вигляду. Здебільшого це робиться, щоб рідні та близькі могли попрощатись з померлим.

Морг

Однак є випадки, коли танатопрактик не може скласти обличчя чи частину тіла зі шматочків. Наразі це часто стається після загибелі на полі бою чи від вибуху.

Основні обов'язки танатопрактика:

бальзамування та консервація — використання хімічних розчинів для уповільнення розкладання тіла;

санітарно-гігієнічна обробка тіла — миття, дезінфекція тощо.

реконструкція та танатокосметологія — відновлення зовнішнього виду покійного.

Частіше танатопрактики працюють у ритуальних агенствах чи моргах, але є й приватні спеціалісти. Вартість роботи з одним тілом залежить від стану померлого та запиту рідних.

Яка зарплата у танатопрактиків

Рівень оплати роботи залежить від місця роботи. Адже танатопрактики в приватних салонах та у моргах отримують різні виплати. Наразі на сайті з пошуку роботи немає актуальних вакансій, але в мережі є дані, що на місяць такий спеціаліст може отримувати до 40 та більше тисяч грн.

На рівень зарплати впливає досвід роботи, майстерність та швидкість. На ринку цінуються люди, які можуть зробити майже неможливе: скласти обличчя по шматочках чи якусь частину тіла.

