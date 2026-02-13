Сладкий обман из Одессы. Из чего на самом деле делали легендарное "сало в шоколаде"

Многие были уверены, что в составе — настоящее сало

Экзотические конфеты "Сало в шоколаде", которое производили в Одессе, помнят многие. Хотя на самом деле от сала у них было только яркое название.

Именно из-за него конфеты были очень популярными. Часто их привозили в качестве сувенира из Одессы. Также "сало в шоколаде" приобретало особую популярность перед новогодними праздниками и до 1 апреля.

"Сало в шоколаде" производилось на фабрике "Одессакондитер". Это был шоколадный батончик весом 30 граммов с начинкой, имитирующей "сало". В состав сахарной помадки входили растительный жир, спирт, соль и ванильный ароматизатор.

"Это была белая помадка, глазированная черным шоколадом. Но однажды нам вполне серьезно позвонил какой-то американец с вопросом, какое же мы кладем сало — копченое или сырое. Пришлось объяснять ему, что это только название", — рассказывала в 2014 году одна из работниц фабрики.

Сало в шоколаде

Батончик был упакован в красную бумагу с изображением лихого усатого казака, закусывающего выпитую рюмку "салом в шоколаде". "Одессакондитер" прекратила свою деятельность, знаменитый батончик больше не производят.

Где можно попробовать настоящее сало в шоколаде

Впрочем, прошлой весной в Луцке на Волыни начали продавать настоящий гастрономический эксперимент — сало в шоколаде. И хотя, на первый взгляд, это сочетание может показаться абсурдным, комментарии в сети свидетельствуют о том, что интерес к этому продукту просто бешеный.

