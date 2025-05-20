Вкусняшка для гурманов: в Луцке продают сало в шоколаде, которое взорвало сеть (видео)

Один кусочек необычной вкусняшки стоит 40 гривен

В Луцке на Волыни начали продавать настоящий гастрономический эксперимент — сало в шоколаде. И хотя на первый взгляд это сочетание может показаться абсурдным, комментарии в сети свидетельствуют о том, что интерес к этому продукту просто бешеный.

Данное видео было опубликовано в TikTok. Кадры с дегустацией разлетелись по сети — тысячи людей поделились ими со своими друзьями, и не меньше публикация собрала лайков и комментариев.

Одни пользователи признаются, что идея звучит странно: "Это звучит невкусно" — пишет один из комментаторов. Другой человек делится искренними сомнениями: "Нужно попробовать, потому что если вкусовыми ассоциациями представлять вкус, то что-то не очень".

Да были и те, кого новинка приятно удивила. "Я думаю для беременных будет вкусный перекус" — намекает комментатор на знакомый феномен смешанных гастрономических предпочтений у беременных женщин.

"А когда дубайское сало сделаете?" — в шутку намекает на экспортный потенциал украинского продукта. "Наконец-то папина мечта осуществилась", — пошутил кто-то под видео.

А еще одна пользователь вспоминает: "О, брала сватам на пробу — говорили очень вкусно и чем-то похоже на какой-нибудь фрукт в шоколаде".

Однако, не обошлось и без критики. "Это издевательство над сало" — возмущенно заявляет кто-то, защищая традиционные украинские рецепты.

Один кусочек необычной вкусности стоит всего 40 гривен.

Итак, сало в шоколаде – это не просто кулинарная новинка, но и маленький социальный эксперимент. Такой продукт стал неожиданным, но ярким примером того, как сочетание несовместимого вызывает резонанс.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сало стало неотделимой частью украинской идентичности и почему украинцы полюбили этот продукт.