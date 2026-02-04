А какой вкус вам нравился больше всего? Что случилось с конфетами "Кузя" с нашего детства

Что с ним случилось и почему мы до сих пор вспоминаем эти конфеты

Если вы выросли в Украине в начале 2000-х, то наверняка помните те же яркие коробочки с конфетами, которые стояли на столе до праздника или просто радовали после школы. "Кузя" от Roshen — это тот вкус детства, который исчез из магазинов, но продолжает жить в воспоминаниях, мемах и ностальгических постах в соцсетях.

"Телеграф" расскажет о них поподробнее. Ведь однажды они просто исчезли. Без прощания, без объяснений, без последней коробочки на прилавке.

Что это было?

"Кузя" — это глазированные конфеты с нежным суфлейным корпусом под тонким слоем шоколада. Воздушная текстура внутри и деликатная сладость делали их идеальным дополнением к чаю – не слишком тяжелым, но очень вкусным.

Продавались они в фирменных ярких коробках, упакованные по 200 граммов. Именно такой формат стал культовым: небольшая коробка, которую можно взять в гости, подарить или просто поставить на стол.

цекерки "Кузя" внутри

Запомнившиеся вкусы

На пике популярности "Кузя" представлял целую линейку вкусов:

Амарето — с кофейно-миндальным ароматом, для тех, кто любил что-то более утонченное;

— с кофейно-миндальным ароматом, для тех, кто любил что-то более утонченное; Киви – экзотика среди классики, яркий фруктовый акцент;

– экзотика среди классики, яркий фруктовый акцент; Кокос — тропическая сладость, напоминавшая о "райском наслаждении";

— тропическая сладость, напоминавшая о "райском наслаждении"; Банан – любимый вариант детей благодаря узнаваемому сладкому запаху;

– любимый вариант детей благодаря узнаваемому сладкому запаху; Земляника — нежный ягодный вариант с ярким ароматом лесных ягод, который придавал линейке более романтического и летнего настроения;

— нежный ягодный вариант с ярким ароматом лесных ягод, который придавал линейке более романтического и летнего настроения; Апельсин – свежий цитрусовый вкус с легкой кислинкой, создававший ощущение праздничного, "новогоднего" десерта.

Ассортимент конфет "Кузя"

Каждый вкус имел свой характер, но вместе они создавали ту же атмосферу домашнего уюта и маленького праздника. Эти конфеты стали не просто вкусом, а настоящим маркером времени – символом эпохи, где каждая новая яркая коробка казалась маленьким событием.

Почему их больше нет?

Сегодня найти "Кузю" практически невозможно. Roshen официально не комментировал прекращение производства этой линейки – скорее всего, компания просто обновила ассортимент, заменив "Кузю" новыми позициями.

Корпорация до сих пор предлагает огромный выбор сладостей, от классических конфет до современных десертов. Но "Кузя" остался символом того времени, когда выбор был меньше, а каждая конфета ценилась больше.

Больше чем конфеты

В коллективной памяти украинцев "Кузя" — это уже не о калориях или составе. Это об ощущениях. О тех моментах, когда 200-граммовая пачка казалась большим удовольствием, а суфле под шоколадом – вершиной десертной роскоши. Это запах чая в бабушкиной кухне, шелест ярких оберток, которые не хотелось выбрасывать, и особое предчувствие праздника, когда на столе появлялась знакомая коробка.

"Кузя" не вернется на полки магазинов. Но он продолжает жить – в историях, шутках, никнеймах и теплых воспоминаниях. А значит, своя "коробка" у нашей памяти все еще есть.

