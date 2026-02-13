Солодкий обман з Одеси. З чого насправді робили легендарне "сало в шоколаді"

Багато хто був впевнений, що у складі — справжнє сало

Екзотичні цукерки "Сало в шоколаді", яке виробляли в Одесі, пам'ятає багато хто. Хоча насправді, від сала в них була лише яскрава назва.

Саме через неї цукерки були дуже популярними. Часто їх привозили як сувенір з Одеси. Також "сало в шоколаді" набувало особливої популярності перед новорічними святами та до 1 квітня.

"Сало в шоколаді" вироблялося на фабриці "Одесакондитер". Це був шоколадний батончик вагою 30 грамів з начинкою, яка імітувала "сало". У склад цієї цукрової помадки входили рослинний жир, спирт, сіль та ванільний ароматизатор.

"Це була біла помадка, глазурована чорним шоколадом. Але одного разу нам цілком серйозно зателефонував якийсь американець із запитанням, яке ж ми таки кладемо сало – копчене чи сире. Довелося пояснювати йому, що це лише назва", — розповідала у 2014 році одна з працівниць фабрики

Сало в шоколаді

Батончик був упакований у червоний папір з зображенням лихого вусатого козака, що закушує випиту чарку "салом у шоколаді". "Одесакондитер" припинила свою діяльність, знаменитого батончика більше не виготовляють.

Де можна скуштувати справжнє сало в шоколаді

Втім, минулої весни у Луцьку, що на Волині, почали продавати справжній гастрономічний експеримент — сало в шоколаді. І хоча, на перший погляд, це поєднання може здатися абсурдним, коментарі в мережі свідчать про те, що інтерес до цього продукту просто шалений.

