Следы от ногтей или что-то другое? Раскрыта тайна странных следов на картофеле
Покупатели часто замечают на картофеле странные дугообразные надрезы, на первый взгляд напоминающие следы от человеческих ногтей. Однако реальная причина кроется в особенностях современного фермерства.
"Телеграф" расскажет, что это значит. А также безопасно ли это употреблять.
Почему картофель "ранен"
Оказалось, что эти характерные метки вовсе не человеческий фактор в буквальном смысле. Это следы от сельскохозяйственной техники.
На больших полях картофель уже давно не роют лопатами вручную. Используются тракторы со специальными плугами и комбайнами.
Во время того, как лемех плуга поднимает слой земли, или когда картофель движется по металлической ленте транспортера, он сталкивается с острыми краями техники. Именно эти быстрые удары или давление металлических деталей оставляют узкие дугообразные порезы, после высыхания становятся похожими на зацепки от ногтей.
Можно ли такой картошку есть
Следует успокоиться. Это чисто механическое повреждение. Если место среза "затянулось" (покрылось сухой кожурой) и вокруг него нет гнили или темных пятен, картофель вполне безопасен. Достаточно просто срезать этот слой при чистке.
