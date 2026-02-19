Сліди від нігтів чи щось інше? Розкрито таємницю дивних слідів на картоплі

Цей факт вас здивує

Покупці часто помічають на картоплі дивні дугоподібні надрізи, які на перший погляд нагадують сліди від людських нігтів. Проте реальна причина криється в особливостях сучасного фермерства.

"Телеграф" розповість, що це означає. А також чи безпечно це вживати.

Чому картопля "поранена"

Виявилося, що ці характерні мітки — зовсім не людський фактор у буквальному сенсі. Це сліди від сільськогосподарської техніки.

На великих полях картоплю вже давно не копають лопатами вручну. Використовуються трактори зі спеціальними плугами та комбайнами.

Під час того, як леміш плуга піднімає шар землі, або коли картопля рухається по металевій стрічці транспортера, вона стикається з гострими краями техніки. Саме ці швидкі удари або тиск металевих деталей залишають вузькі дугоподібні порізи, які після висихання стають схожими на зачіпки від нігтів.

Сліди на картоплі - чому зʼявляються

Картопля покрита подряпинами

Подряпини

Чи можна таку картоплю їсти

Варто заспокоїтися. Це суто механічне пошкодження. Якщо місце зрізу "затягнулося" (вкрилося сухою шкіркою) і навколо нього немає гнилі чи темних плям, картопля цілком безпечна. Достатньо просто зрізати цей шар під час чищення.

