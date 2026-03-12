Укр

Секреты виноградарей: два этапа весенней подкормки, гарантирующие полные ведра ягод

Ирина Семчишина
Чем подкормить виноград ранней весной
Чем подкормить виноград ранней весной. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Март — пора обрезки и удобрений

Непростая зима 2025-2026 гг не прошла мимо украинских виноградников. Кто забыл или не смог укрыть виноград, уже жалуются, что многие лозы пострадали от морозов. С наступлением весны целесообразно помочь кустам солнечной ягоды подготовиться к сезону.

С приходом тепла опытные виноградари обходят свои владения с тем, чтобы выяснить общее состояние насаждений, как они пережили зиму. Если виноградник не был обрезан осенью, это делается сейчас: удаляются слабые засохшие побеги, оставшиеся обрезаются в соответствии с сортом на 5-15 глазков.

Обрезка винограда весной
В процессе обрезки видно, насколько живая осталась лоза (если срез зеленый, значит все в порядке)

Как только температура воздуха будет подниматься до 10-15 градусов, почки начнут постепенно набухать, виноградник следует удобрить любой селитрой или мочевиной из расчета 30-40 грамм на куст. Удобрение рассыпается вокруг головки куста и слегка заделывается в грунт. С весенними дождями это азотное удобрение проникнет к корням и обеспечит пышную зеленую массу.

Недели через 2 после этого следует подкормить виноградник вторично. На этот раз следует взять 20-30 г сульфата калия и по 40 грамм суперфосфата на один виноградный куст. Это поможет солнечной ягоде восстановить свои силы и дать хороший урожай.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 3 секрета, как правильно обработать впервые виноградник — без знания этих тонкостей ваш труд может пропасть впустую.

