Вас вводят в заблуждение каждый день. Вся правда о цветных сетках для фруктов и овощей

Маркетинговый трюк, который видят все, но не осознают

Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсины всегда продаются в ярко-красных сетках, а лимоны — в желтых? Кажется, что это лишь удобная упаковка, но на самом деле за этим стоит сложная оптическая иллюзия.

Выбор цвета сетки для овощей и фруктов — это не случайное решение, а тщательно продуманная маркетинговая стратегия, основанная на особенностях человеческого зрения и психологии. "Телеграф" разбирался детальнее.

Почему сетки цветные: главные причины

Основная причина использования цветных сеток — иллюзия Мункера-Уайта (или эффект Конфетти). Наш мозг усредняет цвета находящихся рядом объектов. Когда красный пластик сетки пересекает оранжевую кожуру апельсина, плод кажется более насыщенным и спелым. Если апельсин на самом деле слегка зеленоватый (недозрелый), красная сетка визуально "маскирует" этот недостаток, делая продукт привлекательнее для покупки.

Супермаркеты могут использовать конкретные цвета для разных категорий товаров:

Красная сетка: апельсины, мандарины, грейпфруты (усиливает оранжевый тон).

апельсины, мандарины, грейпфруты (усиливает оранжевый тон). Желтая или зеленая сетка: лимоны (желтая сетка подчеркивает яркость, зеленая — свежесть).

лимоны (желтая сетка подчеркивает яркость, зеленая — свежесть). Фиолетовая сетка: чеснок и красный лук (создает впечатление благородного оттенка и чистоты).

чеснок и красный лук (создает впечатление благородного оттенка и чистоты). Зеленая сетка: авокадо и овощи (визуально добавляет свежести и "натуральности").

Помимо маркетинга, сетка функциональна. Она обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, что критично для фруктов и овощей. Сетчатая структура позволяет корнеплодам "дышать", препятствуя скоплению влаги и преждевременному гниению. Это особенно важно для товаров с длительным сроком хранения, к примеру, луку и картофелю.