Лук быстро испортится и сгниет, если хранить его возле этого популярного овоща

Перед тем как хранить, тщательно осмотрите лук на повреждение

Осень — время, когда хозяева убирают урожай и заботятся о его сохранении на холодный сезон. Лук, как и сезонное яблоко, — одна из основных культур, которую хочется иметь под рукой всю осень и зиму. Чтобы она не прорастала, не гнила и оставалась свежей, важно соблюдать несколько простых правил.

В блоге советов "Все, що люблю" рассказали, как правильно хранить лук и сохранить его свежесть на долгое время. Следует знать, где и как нужно хранить лук, а также, с какими овощами ему нельзя быть по "соседству".

Где и как хранить лук

❌ Не в холодильнике – низкие температуры и влага могут привести к гниению или плесени

✅ Прохладное, темное и хорошо вентилируемое место – идеально для хранения

✅ В ящиках или сетках – чтобы воздух свободно циркулировал вокруг каждой луковицы

Что хранить вместе, а что нет

❌ Не с картофелем – он выделяет этилен, который портит лук

✅ С чесноком – эти овощи имеют схожие требования к хранению

Фото: freepik

Подготовка к хранению лука

Перед хранением тщательно проверьте лук на наличие повреждений. Поврежденные луковицы следует использовать в первую очередь, ведь они быстро портятся.

Как заморозить лук

Если есть много лука, очистите его, нарежьте и разложите по контейнерам, после чего заморозьте. В замороженном виде лук отлично сохраняет свой вкус и пользу. Ранее мы писали, что лук относится к морозостойким растениям.