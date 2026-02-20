Вас вводять в оману щодня. Вся правда про кольорові сітки для фруктів і овочів

Маркетинговий трюк, який бачать усі, але не усвідомлюють

Ви коли-небудь замислювалися, чому апельсини завжди продаються у яскраво-червоних сітках, а лимони – у жовтих? Здається, що це лише зручне пакування, але насправді за цим стоїть складна оптична ілюзія.

Вибір кольору сітки для овочів та фруктів – це не випадкове рішення, а ретельно продумана маркетингова стратегія, яка базується на особливостях людського зору та психології. "Телеграф" розбирався детальніше.

Чому сітки кольорові: головні причини

Основною причиною використання кольорових сіток є ілюзія Мункера-Вайта (або ефект Конфетті). Наш мозок усереднює кольори об’єктів, що знаходяться поруч. Коли червоний пластик сітки перетинає помаранчеву шкірку апельсина, плід здається більш насиченим та стиглим. Якщо апельсин насправді злегка зелений (недозрілий), червона сітка візуально "маскує" цей недолік, роблячи продукт привабливішим для покупки.

Фото: Pinterest

Супермаркети можуть використовувати конкретні кольори для різних категорій товарів:

Червона сітка: апельсини, мандарини, грейпфрути (підсилює помаранчевий тон).

апельсини, мандарини, грейпфрути (підсилює помаранчевий тон). Жовта чи зелена сітка: лимони (жовта сітка підкреслює яскравість, зелена – свіжість).

лимони (жовта сітка підкреслює яскравість, зелена – свіжість). Фіолетова сітка: часник та червона цибуля (створює враження благородного відтінку та чистоти).

часник та червона цибуля (створює враження благородного відтінку та чистоти). Зелена сітка: авокадо та овочі (візуально додає свіжості та "натуральності").

Крім маркетингу, сітка функціональна. Вона забезпечує відмінну циркуляцію повітря, що критично для фруктів та овочів. Сітчаста структура дозволяє коренеплодам "дихати", перешкоджаючи накопиченню вологи та передчасному гниттю. Це особливо важливо для товарів з тривалим терміном зберігання, наприклад, цибулі та картоплі.